Pasta Şefi Didar Yanar

BALKABAKLI CHEESECAKE

Bal kabağı için:

400 gr bal kabağı

180 gr şeker

5 gr vanilya

Tabanı için:

130 gr petibör

130 gr burçak bisküvi

100 gr tereyağ

Labneli bölüm için:

400 gram labne

200 gr şeker

3 adet yumurta

200 gr krema

5 gr vanilya

35 gr un

Servis İçin:

Kavrulmuş Ceviz

HAZIRLANIŞI

Bal kabağı ı̇çin; yapmadan bir gün önce geceden bal kabakları doğranır, tencereye alınıp şeker eklenir kapağı kapatılıp sabaha kadar bekletilir. Sabah sulanmış olan kabak kaynatılır, altını kapatmaya yakın eklenir. Kapatıp soğuduktan sonra ara kısmı için bir kaç dilim kabak ayrılır, kalan kabaklar blender den geçirip hazır edilir. Fırını fansız ayarda 160 derecede açılır, bir borcama su koyup fırının en altına yerleştirilir. Kelepçeli kalıbın altına yağlı kağıt serip yanları folyo ile kaplanır. Cheesecake tabanı için: bisküviler blenderden geçirilir, tereyağı eritip ılıttıktan sonra bisküvilere eklenir karıştırılır. Bisküvi karışımını kelepçeli kalıba döküp, bardak yardımı ile bastırıp yerleştirilir daha sonra donması için kalıp buz dolabına kaldırılır. Labneli bölüm ı̇çin: yumurtalarla şekeri iyice çırpılır daha sonra labne eklenir pürüzsüz bir kıvam olunca sırayla krema, un ve vanilya eklenir. Dolaptaki kalıp çıkartılır, labneli karışım eklenir, ayrılan şerbeti süzdürülmüş dilim bal kabakları eklenip içine gömülür 45 dakika pişirilir. Cheesecake piştikten sonra fırının kapağı aralık olarak içinde soğutulur. Cheesecake oda sıcaklığına geldikten sonra, buzluğa kaldırılır 1 gece bekletilir. Yeneceği gün ezilen bal kabağı cheesecake üzerine eşit şekilde yayılır. İsteğe bağlı kavrulmuş ceviz ile servis edilir. Afiyet olsun.

KABAK TATLISI

1000 gr balkabağı

300 gr toz şeker

100 gr dövülmüş ceviz

HAZIRLANIŞI:

Kabak tatlısı için kabağı ince ince dilimledikten sonra soyup çekirdeklerini çıkartın. Yıkadıktan sonra 2-3 parmak genişliğinde dilediğin uzunlukta doğrayın. Büyük ve yayvan bir tencereye kabakları, aralarına şeker serperek kat kat dizin. 2-3 saat ya da bir gece ağzı kapalı olarak bekletin. Geceden bekletilen kabak kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Arada çatalla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Soğuduktan sonra balkabağı tatlısı servis tabağına alınır, üzerine tahin gezdirilip dövülmüş ceviz serpilerek servis edilir. Dilerseniz kabakların üzerine kendi şerbetini ağdalaştırıp da gezdirebilirsiniz. Kabağın şerbetinin koyulaşması için bir sürede kapağı açık olarak pişirmelisiniz. Afiyet olsun.

BALKABAKLI MAGNOLYA

500 gr balkabağı

200 gr toz şeker

600 gr soğuk süt

40 gr un

60 gr toz şeker

5 gr vanilya

200 ml krema

130 gr burçak bisküvi

HAZIRLANIŞI: Kabakları doğrayıp şekeri üzerine dökün. 4 -5 saat kapağı kapalı kalsın sulansın. Yumuşayana dek pişirelim. Soğuyunca blender yardımıyla püre haline getirin. Krema hariç diğer malzemeleri tencerede koyulaşana dek pişirin. Ilıdıktan sonra kremayı da ekleyip çırpın. Bisküvileri toz haline gelene dek çekin. Kuplara birer tatlı kaşığı bisküvi, muhallebi, balkabağı şeklinde sıralayarak kupları doldurun. En üstede ceviz serpip buzdolabında 3-4 saat bekletip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.