Pasta Şefi Didar Yanar

Lıkır lıkır içeceğiniz özel komposto tarifleri! Bir yapan bin daha yapacak...

Lıkır lıkır içeceğiniz özel komposto tarifleri! Bir yapan bin daha yapacak...

Lıkır lıkır içeceğiniz özel komposto tarifleri! Bir yapan bin daha yapacak...

VİŞNE KOMPOSTOSU

• 1000 gr vişne • 1500 gr su • 300 gr şeker

Vişneleri tencereye alın, üzerine suyu ilave ederek karıştırın ve ocağı yakın. Vişneler kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra şekeri ilave ederek karıştırın. 15 dakika daha kaynattıktan sonra sıcak sıcak, bekletmeden kaselere doldurun.

ELMA KOMPOSTOSU

• 6-7 adet orta boy elma • 300 gr şeker • 1 adet limon • 1400 gr soğuk su

Elmaların kabuklarını soyarak çekirdeklerini çıkartın. Daha sonra küp küp doğrayarak uygun bir tencereye alın. Üzerine soğuk su ilave edin ve elmalar yumuşayana kadar suyla birlikte orta ateşte yaklaşık 20 dakika kaynatın. Elmalar piştikten sonra şekeri ve bir adet limonun suyunu ilave edin. Kısık ateşte kaynatmaya devam edin. 5-10 dakika daha kaynattıktan sonra ateşten alın ve soğumaya bırakın. Elma kompostomuz soğuduktan sonra servise hazırdır.

ÇİLEK KOMPOSTOSU

• 1000 gr çilek • 200 gr toz şeker • 2500 gr kaynar su • 1 adet çubuk tarçın • 3 adet karanfil

Çileği doğrayıp üzerine şeker ekleyip üzerine de kaynar su ekleyip kaynatılır. Kaynayınca 5 dk daha kaynatılıp çilekler bir kenara alınır. Çileğin suyu 10 dk daha kaynatılır. Karanfil ve çubuk tarçın eklenip 3 dk daha kaynatılıp çok fazla aromasını ve acısını vermemesi için içinden hemen çıkarılır. Daha sonra çilekler tekrar eklenip tencereye ocağın altı kapatılır. Ilınınca soğuması için buzdolabına kaldırılır. Soğuyunca tüketebilirsiniz.

AYVA KOMPOSTOSU

• 4 adet ayva • 1500 gr su • 400 gr toz şeker • 4 adet karanfil • 10 adet Ayva çekirdeği

Ayvalar soyulup küp şeklinde doğranır ve renklerinin kararmaması için limonlu suda bekletilir. Tencereye doğranmış olan ayvalar, şeker, ayva çekirdekleri, karanfil ve su eklenerek kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan sonra altı kısılarak ayvalar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 45-50 dakika pişirilir. Afiyet olsun.