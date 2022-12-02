Pasta Şefi Didar Yanar

MÜRDÜM ERİKLİ KEK

• 3 adet M yumurta • 195 gr toz şeker • 115 gr sıvı yağ • 200 gr süt • 350 gr un • 10 gr kabartma tozu • 5 gr vanilya • 450 gr mürdüm eriği

Üzeri İçin; • Pudra şeker

HAZIRLANIŞI:

Öncelikle karıştırma kabına yumurtayı ve şekeri alın ve beyazlaşana kadar mikserle çırpın. Üzerine sıvı yağı ve sütü de ilave ederek çırpmaya devam edin. Elediğimiz unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyerek çırpın. Kalıbın tabanına pişirme kağıdı serin, kenarlarını da tereyağı ile yağlayın. Daha sonra kek hamurunu kalıba boşaltın ve elma dilimi şeklinde doğradığınız eriği kekin üzerine dizin. Keki önceden ısıttığımız 170°C fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkartın ve üzerine pudra şekeri serperek dilimleyin. Afiyet olsun.

MÜRDÜM ERİKLİ TURTA

Hamuru için: • 120 gr tereyağ (oda ısısında) • 80 gr şeker • 1 adet M yumurta • 75 gr nişasta • 5 gr vanilya • 5 gr kabartma tozu • 30 gr süt • 150 gr un • 50 gr petibör bisküvi Arası için: • 500 gr mürdüm eriği • 30 gr esmer şeker Üzeri için: • 90 gr tereyağ (oda ısısında) • 60 gr şeker • 10 gr tarçın • 100 gr un • 5 gr vanilya

HAZIRLANIŞI:

Un hariç bütün hamur malzemeleri mikserle çırpın. En son un eklenerek tekrar çırpın. Hamuru kalıbın içerisine alın. Üzerini unlayarak el yardımıyla bastırırarak eşit şekilde yayın. Hamurun üzerine bisküviyi, ufalayarak hiç boşluk kalmayacak şekilde serpin. Bisküvinin üzerine erikleri kesik yüzleri üste gelecek şekilde yanyana dizin. Eriklerin üzerine esmer şeker serpin. Uygun bir kapta tereyağı, şeker, tarçın, vanilya ve un mikserle çırpın. Bu hamur eriklerin üzerine eşit şekilde serpiştirilir. Turta ısıtılmış 180 dereceli fırında 40-45 dakika kontrollü olarak pişirin. Üzeri iyice kızardığında fırından çıkarabilirsiniz. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra, ılıkken dilimlenerek servis edilir. Afiyet olsun.