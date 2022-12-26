Pasta Şefi Didar Yanar

GİNGER BREAD

Malzemeler: · 480 gr un · 90 gr tereyağı (oda sıcaklığında) · 150 gr esmer şeker · 1 adet yumurta · 150 gr üzüm pekmezi · 10 gr zencefil · 10 gr tarçın · 5 gr vanilya

HAZIRLANIŞI: Tereyağı ile esmer şekeri 5- 6 dk mikser yardımıyla karıştırın. Ardından sırasıyla yumurta pekmez ekleyin. Ayrı bir kapta un zencefil tarçın vanilyayı karıştırın. Yavaş yavaş unlu karışımı diğer karışımla karıştırın. Katı bir hamur elde ediyoruz. Hamuru en son elinizle toparlayın. 20 dk buzdolabında dinlendirin. 20 dk sonunda hamuru alıp genişçe bir tezgâhı hafif unlayın, merdane yardımıyla hamuru inceltin. Çok ince olmamasına özen gösterin. Yılbaşı temalı kalıplarla şekil verip yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Ardından önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 15 dk pişirin. Fırından çıkarıp soğumasını bekleyin. Süsleme aşamasında ister kendi hazırladığınız royal icing ister hazır süsleme glazürleriyle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

KOZALAK KURABİYE

Malzemeler: · 500 gr kakaolu kek · 200 gr krema · 80 gr bitter çikolata · 300 gr kakaolu mısır gevreği · 20 gr pudra şekeri · Ceviz

HAZIRLANIŞI: Keki iyice ufalayın. İçerisine cevizi ve pudra şekerini ekleyin. Ocakta ısınan kremaya çikolatayı ekleyip eritin. Eriyen çikolatayı da ekleyip karıştırın. Daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizde yuvarlayıp şekil verin. Sonra kakaolu gevreği sıra sıra kozalak görünümü vererek keke hafifçe batırın. Üzerine pudra şekeri serpip, servis yapın. Afiyet olsun.