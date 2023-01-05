Pasta Şefi Didar Yanar

ALMAN PASTASI

Malzemeler

Hamuru için;

2 adet yumurta

150 gr tereyağı

10 gr instant maya

200 gr ılık su

170 gr toz şeker

700 gr un

Kreması için;

600 gr süt

30 gr un

20 gr mısır nişastası

50 gr toz şeker

10 gr tereyağı

5 gr vanilya

75 gr krem şanti

Üzeri için;

Pudra şekeri

Toz Antep fıstığı

Çikolata sosu;

100 gr tereyağı

100 gr bitter çikolata

20 gr pralin

HAZIRLANIŞI: Karıştırma kabına yumurta, su ve şekeri alarak çırpın. Üzerine instant maya, tereyağı ve unun bir kısmını ekleyerek hamuru yoğurun. Kalan unu da yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya devam edin. Yoğurduğunuz hamuru tezgâha alın, toparlayın ve önce 2 eşit parçaya bölün. Ardından birbirine eşit 14 beze olacak şekilde hamuru bölün. Her bezeyi elinizde yuvarlayıp ve pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. Şekillendirme işlemi bittikten sonra hamurların üzerine elinizle hafifçe bastırın ve temiz bir bez örterek yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakın. Kreması için; tencereye süt, toz şeker, un ve nişastayı tencereye alın ve karıştırın. Ocağı açın ve üzeri göz göz olup kıvamı koyulaşana kadar pişirin. Kremayı ocaktan alın, içerisine tereyağı ve vanilya ekleyerek karıştırın. Daha sonra streç film muhallebiye değecek şekilde üzerini streçleyerek soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra krem şantiyi ilave edin ve çırpın. Üzerinin sosu için; tencerede tereyağını eritin. Üzerine çikolataları ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Son olarak pralini de ekleyin ve karıştırarak ocaktan alın. Mayası gelen hamurları önceden ısıtılmış 100°C fırında yaklaşık 10 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırını 170°C'ye alın ve 15 dakika daha pişirin. Soğuduktan sonra ortadan kesin. Taban kısmının üzerine sıkma torbasına doldurduğunuz kremayı sıkın ve üzerlerini kapatın. Pastaların üzerlerini soğuyan çikolata sosuna batırarak servis tabağına alın. Üzerini toz antep fıstığı ile süsleyin. Afiyet olsun.

MİLFÖYLÜ TATLILAR

1. MİLFÖY PASTA

Malzemeler

6 kare yaprak milföy

Kreması için;

600 gr süt · 25 gr un

10 gr mısır nişastası

60 gr toz şeker

1 adet yumurta sarısı

5 gr tereyağı

5 gr vanilya

Süslemek için;

Pudra şekeri

Çilek

HAZIRLANIŞI: Milföyleri çok çözünmesini beklemeden her kare milföyü ikiye bölün. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin önceden ısıtılmış 180 derecede kızarana kadar pişirin. Krema için; vanilya ve tereyağı hariç tüm malzemeleri kaynayana kadar pişirin. Vanilya ve tereyağını ekleyip ocağı kapatın iyice çırparak soğutun. Milföyleri ortadan ikiye kesin, arasına krema sıkın, diğer milföyü kapak olarak kapatın. Üzerini pudra şekeri ve çilekle süsleyin. Afiyet olsun.

2. MİLFÖY KRUVASAN

Malzemeler

1 paket milföy

Sürülebilir çikolata

1 adet yumurta sarısı

Üzerine;

Pudra şekeri

HAZIRLANIŞI: 1 paket hafif buzlu milföy hamurunu iki üçgen biçiminde bıçakla kesin. Enli taraflarından bıçakla üç, dört santim çizikler atın. Çizginin başladığı yere birer tatlı kaşığı sürülebilir çikolata koyun ve rulo yapın. Bu biçimde hepsini bitirdikten sonra yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 170 derecede kızarana dek yaklaşık 25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra pudra şekeri eleyin. Afiyet olsun