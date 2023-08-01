Hem ferahlatan hem şifa veren o tarif: İçtiğiniz en lezzetli "limonata" olacak

Hem ferahlatan hem şifa veren o tarif: İçtiğiniz en lezzetli "limonata" olacak

Hem ferahlatan hem şifa veren o tarif: İçtiğiniz en lezzetli "limonata" olacak

Her anlamda içinden lezzet, sağlık ve ferahlık taşan bir limonata tarifi.. Şef Neva Songül Yılmaz'a ait özel bir reçete. Limon ve portakal kabuklarından da sonuna kadar istifade ettiğimiz harika bir limonata tarifi.

Birçok meyvenin olduğu gibi limonun da kabuğu genelde kullanılmaz ve ziyan edilir. Ancak limonun kabuğu da en az kendisi kadar faydalıdır. Limon kabuğu, limonun kendisinden daha fazla C vitamini içermesinin yanında kalsiyum, potasyum ve yüksek oranda lif içerir.

İçerisinde büyük oranda C vitamini ve kalsiyum bulunan limon kabuğu stresin azaltılmasında ve yok edilmesinde büyük katkısı bulunmaktadır.

Limon ve portakalın kabuklarını kullandığımız bu tarifte ayrıca istediğiniz kadar taze zencefil ekleyebilirsiniz.

Zencefil sindirime yardımcı olan ve mide rahatsızlıklarını gideren fitokimyasallar açısından zengindir. Bu sindirim özellikleri, atıkları ve toksinleri ortadan kaldırarak vücudun doğal temizlik ve detoks sürecini canlandırmaya yardımcı olur. Kabızlığı, şişkinlik ve gazı önler, sindirimi rahatlatır.

MALZEMELER

7 limon

2 portakal

İşaret parmağı kadar bir kök taze zencefil

1 su bardağı toz şeker ( 300gr )

2 şişe maden suyu sodası ( 500 ml )

ÖN HAZIRLIK

Portakal ve limonun kabuklarını soyma bıçağıyla beyaz kabuklarını almamaya çalışarak soyun.

Portakal ve limonun süngerimsi kabuklarını iyice soyup temizleyin.

Taze zencefilin kabuğunu soyalım.

YAPILIŞI

Limon ve portakalın soyduğumuz renkli kabuklarının üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyip biraz karıştıralım.

Kabuklar suda beklerken zencefil, portakal ve limonları doğrayalım derin bir kabın içine alalım.

Şekerimizi ilave edip blenderdan geçirelim.

Bu tarifin en önemli püf noktası soda. Blender işlemi bitince iki şişe maden suyu sodasını karışıma ekleyip güzelce karıştıralım.

Limonata karışımımız hazır 👌🏻

Buz dolabına kaldıralım. Benim tavsiye ettiğim, ideal bekleme süresi buzdolabında en az 8-10 saat en fazla 2 gündür.

Hemen yapıp içmek istiyorsanız 2-3 saat bekletip yapabilirsiniz. Ölçüyü 2-3 katı yapıp bir kısmını hemen süzer bir kısmını yarına, ertesi güne bırakabilirsiniz.

FİNAL

Buzdolabında beklettiğimiz limonata karışımımıza iki katı miktarda oda sıcaklığında içme suyu ilave edip iyice karıştıralım. Çok ince olmayan bir süzgeçten geçirip sürahi veya şişelere alalım.

Müthiş ferahlatıcı, mide dostu, mis gibi bir limonata.