Prostat nedir? Prostat nedenleri nelerdir?

Prostat bezinin yanından penise giden ve peniste sertleşmeyi kontrol eden bir grup sinir lifleri geçer. Ameliyat sırasında bu sinirler zedelenip sonuçta peniste sertleşme güçlüğü (impotans) gelişebilir. Son yıllarda bu ameliyat sırasında bu sinirleri koruyucu teknikler geliştirilmiştir. Ancak bu sinirleri koruyucu yöntemlerin uygulanabilmesi tümörün boyutuna ve prostat içerisindeki yerleşimine bağlıdır.

PROSTAT KANSERİ NEDİR?



Bütün vücut dokularında hücreler kendilerini belirli bir kontrol mekanizması içerisinde yenilerler. Böylece zedelenen doku tamir edilir, yenilenir. Kontrol dışı çoğalan hücreler tümör adı verilen hücre topluluklarını oluşturur. Prostat kanserinin başlangıcı bu şekildedir.

Bunun dışında bazı tümörler büyümelerine karşılık köken aldıkları dokuda sınırlı kalırlar ve komşu organlara ilerlemezler. Bunlara iyi huylu tümörler denir.

Başka organlara da sıçrayabilir

Bu tümörlerin diğer bir kısmı ise sadece büyümekle kalmayıp diğer organlara uzanma ve onları da tahrip etme potansiyeline sahiptir. Bu tür tümörler kan ve lenf dolaşımı ile köken aldıkları yerlerden uzaktaki organlara da sıçrayabilirler. Bu tür tümörlere kötü huylu tümör yada kanser denir.

Metastaz nedir?

Kanser hücreleri köken aldıkları kötü huylu tümörden ayrılabilir, vücutta dolaşarak yeni yerleştikleri yerlerde de çoğalabilirler. Bu şekilde köken aldıkları organ dışına sıçramış ve oralarda büyümekte olan tümörlere metastaz denir.

Prostat kanserinin nedenleri nelerdir?



Prostat kanserinin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Bazı araştırmalar aşırı yağlı yiyecekler gibi çevresel faktörlerin etkisi olabileceğini düşünürken, başka araştırmalar ise prostat kanserinin genetik nedenlerle gelişebileceğini öne sürmektedir. Nedeni ne olursa olsun, prostat kanserinde bugün için kabul edilen en önemli risk faktörü yaşlanmadır.

50 yaştan sonrası prostat kanserinde önemli

Prostat kanseri gelişme riski 50 yaşından sonra artmaya başlar. 50 yaşını aşmış kişilerin düzenli kontrollere gitmeleri gerekmektedir. Aksi halde başlamış ve ilerlemiş kanserle mücadele kaçınılmaz hale gelmektedir.