Influencer önerisiyle vitamin kullanmayın!

Bahçelievler Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Yaraşır, bilinçsiz vitamin takviyesi kullanımı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Yaraşır, "Sağlıklı yaşam arayışı, sosyal medya etkisi, hızlı sonuç alma isteği ve reçetesiz kolay erişim gibi faktörler, bireyleri besin takviyelerine yönlendirmektedir. Ancak bu ürünlerin bilinçsiz kullanılması ciddi sağlık risklerini de beraberinde getirmektedir" dedi.Besin takviyelerinin, normal beslenme ile yeterli miktarda alınamayan bazı öğelerin desteklenmesi amacıyla kullanıldığını belirten Uzm. Dr. Yaraşır, "Bununla birlikte, bu ürünlerin 'doğal' ya da 'zararsız' olduğu yönündeki yaygın inanış bilimsel olarak her zaman doğru değildir. Bilinçsiz takviye kullanımı; aşırı doz alımı, ilaçlarla etkileşim, yanlış endikasyon ve altta yatan hastalıkların maskelenmesi gibi pek çok olumsuz duruma yol açabilmektedir. Özellikle yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E, K) fazla alımı vücutta birikerek, toksik etkilere neden olabilmektedir" dedi.Kronik hastalığı olan bireylerin, hamilelerin, emziren kadınların, yaşlıların ve çocukların en fazla risk altında olan gruplar olduğunun da altını çizen Uzm. Dr. Yaraşır, "Örneğin bazı bitkisel ürünler tansiyon, diyabet veya kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlarla etkileşime girerek, tedavinin etkinliğini azaltabilmekte ya da yan etki riskini artırabilmektedir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddia edilen ürünlerin gereksiz ve uzun süreli kullanımı, bağışıklık dengesini olumsuz etkileyebilmektedir" dedi.Bilinçsiztakviye kullanımının yaygınlaşmasında internet ve sosyal medyanın önemli bir rolü olduğunu belirten Uzm. Dr. Yaraşır, şunlara dikkat çekti: "Bilimsel dayanağı olmayan öneriler, influencer paylaşımları ve yanıltıcı reklamlar, bireylerin kendi kendine tanı koymasına ve kontrolsüz ürün kullanımına neden olmaktadır. Bu durum, halk sağlığı açısından hem kısa vadeli hem de uzun vadeli riskler oluşturmaktadır. Ayrıca merdiven altı üretim, sahte veya içerik bilgisi doğru olmayan ürünler de ciddi bir güvenlik sorunu teşkil etmektedir.""Besin takviyeleri bir tedavi değildir" diyen Uzm. Dr. Yaraşır, şunları söyledi: "Ancak gerekli durumlarda ve uygun dozda kullanılan destek ürünleri vardır. Ama mutlaka bir hekim kontrolünde kullanılması gerekir. Bu takviyeler kişiye özgüdür. Besin takviyeleri bilinçli ve kontrollü kullanıldığında fayda sağlar. Bilinçsiz kullanım durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Sağlıklı bir toplum için en temel yaklaşım, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi olmalıdır. Besin takviyeleri ise ancak gerekli durumlarda ve uzman önerisiyle kullanılmalıdır."