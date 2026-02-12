Gece bakımında yapılan kritik hata! Akneye davetiye çıkarıyor



"CİLT GECE YENİLENİR AMA BU SINIRSIZ ÜRÜN KULLANIMI DEMEK DEĞİLDİR"

Uzm. Dr. Özsaraç, gece saatlerinde cildin kendini onarma sürecine girdiğini belirterek, "Gece bakımında yapılan en büyük hata, birden fazla aktif içeriğin aynı anda ve kontrolsüz şekilde kullanılmasıdır. Asitler, retinoidler ve yoğun içerikli ürünler bilinçsizce uygulandığında cilt bariyerini zayıflatır. Her cilt tipinin ihtiyacı farklıdır. Komşuya, influencera ya da trendlere göre bakım yapmak cilde iyilik değil, zarar getirir" dedi.