Ramazanda glokom hastalarına kritik uyarı: Göz damlanızı ihmal etmeyin

Dünya genelinde körlük nedenleri arasında ikinci sırada yer alan glokom yani göz tansiyonu geç tanı konulduğunda geri dönüşü olmayan kalıcı görme kayıplarına yol açabiliyor. Glokom hastalığının, tedavisinde kullanılan damlalar ise görme kaybını önlemek için basıncı kontrol altında tutan en kritik unsurlardan biri. Ancak birçok hasta, ramazan ayında 'Orucum bozulur' kaygısıyla göz damlalarını ihmal edebiliyor. Dünyagöz Hastaneler Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aykan, glokom hastalığının tedavisinde kullanılan damlaların ramazanda aksatılmasının risklerini anlattı ve önemli uyarılarda bulundu.

SİNİR HÜCRELERİNE ZARAR VERİR

Prof. Dr. Aykan, "Ramazan ayında, 'iftardan sonra damlatırım' şeklinde bir görüş olabiliyor. Ancak gün içindeki basınç dalgalanmaları sinir hücrelerine zarar verebilir. Tedavide kullanılan damlalar ihmal edildiği takdirde geri dönüşü zor görme kayıplarına sebep olabilir. Oruç tutacak kişilerin göz damlalarını ihmal etmemeleri ve tedavilerinin sürekliliğine dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

ORUCU BOZMAZ

Prof. Dr. Aykan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki görüşünü de paylaşarak, "Göz muayenesi olması gereken hastaların da ramazan dolayısıyla tedavilerini ertelememesi gerekiyor. Muayene ve tedavide kullanılan göz damlasının orucu bozmayacağına dair Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müspet görüşü var. Yani, muayenede ve tedavide kullanılan bu damlalar, orucu bozmaz. Lütfen tedavinizi aksatmayın" uyarısında bulundu.



KİMLER RİSK ALTINDA?

Kimlerin glokom açısından risk altında olduğunu ise Prof. Dr. Aykan, şöyle sıraladı:

40 yaş üzerindeki kişiler

Ailesinde glokom öyküsü olanlar

Şeker hastalığı, hipertansiyon ve damar hastalığı olanlar

Miyoplar

Ciddi göz travması geçirenler

Uzun süreli kortizon kullananlar

Retina hastalıkları, üveit ve göz tümörleri glokom riskini artıran durumlar arasındadır.



DÜZENLİ GÖZ MUAYENESİ ÇOK ÖNEMLİ

Hastalığın en yaygın türü olan açık açılı glokomun, görme sinirinde telafisi mümkün olmayan ağır hasarlar oluşana kadar neredeyse hiçbir belirti vermediğine dikkat çeken Prof. Dr. Aykan, şunları söyledi: "Bu durum, hastaların ancak görme yetilerinin büyük bir kısmını kaybettiklerinde doktora başvurmalarına neden olur. Ancak unutulmamalıdır ki glokomda kaybedilen görme yetisini geri getirmek mümkün değildir. Tedavinin tek amacı mevcut durumu korumaktır. Bu bakımdan düzenli göz muayeneleri, glokomun erken tanısı ve başarılı bir koruyucu tedavinin planlanmasında en güçlü anahtardır. Özellikle risk grubunda yer alan bireylerin şikâyetlerin ortaya çıkmasını beklemeden harekete geçmesi hayati önem taşır."

İFTARDA HIZLI VE AŞIRI SU TÜKETİMİNE DİKKAT!

Ramazanda uzun süreli susuzluğun ardından iftar sofrasında hızlı su tüketiminin göz sağlığı açısından tehlikelerine de dikkat çeken Prof. Dr. Aykan, "İftarın hemen ardından, kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilen aşırı su tüketimi, göz içi basıncında ani ve sert yükselişlere neden olabilmektedir. Metabolizmanın sıvı adaptasyonunu sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi için su tüketimi iftar ile sahur arasındaki geniş zaman dilimine yayılmalıdır" şeklinde konuştu.

EN YENİLİKÇİ TEDAVİ GÖZE STENT

GLOKOM hastalığında yenilikçi bir yöntem olarak öne çıkan stent tedavisinin, ilaç tedavisine yanıt vermeyen veya cerrahi müdahale gerektiren hastalar için uygun bir seçenek olduğunu da belirten Prof. Dr. Aykan, şöyle dedi: "İnsan vücuduna yerleştirilebilen en küçük implant olan stent tedavisi sayesinde, göz içi sıvısının akışını düzenleyerek, basıncı düşürebiliyoruz. Böylece, glokom tedavisinde ilaç bağımlılığını ortadan kaldırırken, basınç kontrolünde yüksek başarı oranı sağlayabiliyoruz. Bu tedavi sonrası ilaç kullanımının azaltılması ya da tamamen kesilmesi de mümkündür. Ancak hastaların düzenli göz muayenelerine devam etmeleri ve doktorlarının önerilerine uymaları önemlidir."