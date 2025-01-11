Video Dünya ABD alev alev yanıyor! Los Angeles'tan sonra New York'ta da yangın çıktı | Video
ABD alev alev yanıyor! Los Angeles'tan sonra New York'ta da yangın çıktı | Video

ABD alev alev yanıyor! Los Angeles'tan sonra New York'ta da yangın çıktı | Video

11.01.2025 | 11:03

ABD'nin 3 gündür Los Angeles'ta devam eden yangının ardından New York'un Bronx bölgesinde bulunan bir yerleşim alanında da büyük bir yangın çıktı. New York İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangında 7 kişinin yaralandığı ve yangını kontrol altına almak için ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

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