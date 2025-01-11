Los Angeles yangını sürüyor: Kaliforniya kül yığınına döndü, can kaybı yükseldi! | Video
ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehri şiddetli rüzgarlarla büyüyen orman yangınlarıyla cehenneme dönüştü. Orman yangınlarında can kaybı 11’e yükseldi.
YANGININ MALİYETİ 130 MİLYAR DOLARI AŞTI
Yetkililer, Eaton yangınında 4 bin-5 bin yapının hasar gördüğünü veya küle döndüğünü, Palisades yangınında ise 5 bin 300 yapının hasar aldığını veya tamamen yandığını açıkladı. Los Angeles Coutny Şerifi Robert Luna can kaybı sayının artmasından endişe ettiklerini ifade ederek, bölgeye atom bombası atılmış gibi göründüğünü ve iyi haberler beklemediğini söyledi. Her gün milyarlarca dolar artmaya devam eden yangının maliyetinin ise şu ana kadar 135 milyar ile 150 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.
California'da ünlü isimlere ait evler de yanan binlerce yapı arasında yer alıyor. Billy Crystal, Paris Hilton, Eugene Levy, Billy Crystal ve Jennifer Grey gibi ünlü isimler evlerinin yandığını açıkladı.
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