Video Dünya Los Angeles yangını sürüyor: Kaliforniya kül yığınına döndü, can kaybı yükseldi! | Video
Los Angeles yangını sürüyor: Kaliforniya kül yığınına döndü, can kaybı yükseldi! | Video

Los Angeles yangını sürüyor: Kaliforniya kül yığınına döndü, can kaybı yükseldi! | Video

11.01.2025 | 11:16

ABD'nin California​ eyaletindeki Los Angeles​ şehri şiddetli rüzgarlarla büyüyen orman yangınlarıyla cehenneme dönüştü. Orman yangınlarında can kaybı 11’e yükseldi.

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Los Angeles'ın batısındaki Santa Monica ile Malibu arasındaki Palisades yangını ve güneydeki Pasadena yakınlarında devam eden Eaton yangını, Los Angeles tarihindeki en yıkıcı yangınlar olarak kayıtlara geçti. İki yangında 34 bin dönümden (13 bin 750 hektar) fazla alan küle döndü, çok sayıda yerleşim alanı yok oldu. Los Angeles County Adli Tabibi tarafından yapılan son açıklamada, yangınlardaki can kaybı sayısının 7'den 11'e yükseldiği belirtildi. Ünlü Hollywood Bulvarı'na metrelerce uzaklıktaki Hollywood Hills'te dün çıkan Sunset yangını itfaiye ekibinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

YANGININ MALİYETİ 130 MİLYAR DOLARI AŞTI
Yetkililer, Eaton yangınında 4 bin-5 bin yapının hasar gördüğünü veya küle döndüğünü, Palisades yangınında ise 5 bin 300 yapının hasar aldığını veya tamamen yandığını açıkladı. Los Angeles Coutny Şerifi Robert Luna can kaybı sayının artmasından endişe ettiklerini ifade ederek, bölgeye atom bombası atılmış gibi göründüğünü ve iyi haberler beklemediğini söyledi. Her gün milyarlarca dolar artmaya devam eden yangının maliyetinin ise şu ana kadar 135 milyar ile 150 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

California'da ünlü isimlere ait evler de yanan binlerce yapı arasında yer alıyor. Billy Crystal, Paris Hilton, Eugene Levy, Billy Crystal ve Jennifer Grey gibi ünlü isimler evlerinin yandığını açıkladı.

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