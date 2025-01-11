Los Angeles'ta kontrol altına alınamayan yangınlar tüm bölgeyi küle çevirdi! | Video
ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde devam eden orman yangınları, büyük bir felakete neden oldu. Kontrol altına alınamayan yangınlar tüm bölgeyi küle çevirdi. Yüzbinlerce kişi için yeni tahliye uyarısı gelirken ölü sayısının arttığı belirlendi. Bölgenin son hali böyle görüntülendi...
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