ABD alev alev yanıyor! Los Angeles'tan sonra New York'ta yangın çıktı | Video

ABD'nin 3 gündür Los Angeles'ta devam eden yangının ardından New York'un Bronx bölgesinde bulunan bir yerleşim alanında da büyük bir yangın çıktı. New York İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangında 7 kişinin yaralandığı ve yangını kontrol altına almak için ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.