ABD alev alev yanıyor! Los Angeles'tan sonra New York'ta yangın çıktı | Video
ABD'nin 3 gündür Los Angeles'ta devam eden yangının ardından New York'un Bronx bölgesinde bulunan bir yerleşim alanında da büyük bir yangın çıktı. New York İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangında 7 kişinin yaralandığı ve yangını kontrol altına almak için ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.
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