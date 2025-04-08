Video Dünya Dominik Cumhuriyeti’nde gece kulübünün çatısı çöktü: 15 ölü! | Video
Dominik Cumhuriyeti’nde gece kulübünün çatısı çöktü: 15 ölü! | Video

Dominik Cumhuriyeti’nde gece kulübünün çatısı çöktü: 15 ölü! | Video

08.04.2025 | 15:45

Dominik Cumhuriyeti’nde bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da bir gece kulübünün çatısı sabaha karşı çöktü. Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Müdürü Juan Manuel Mendez yaptığı açıklamada, "Şu anda 15 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altındaki çok daha fazla insanın hayatta olduğunu umuyoruz" dedi. Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken, olay yerine ulaşan ekiplerin kurtarma operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
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