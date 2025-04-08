Dominik Cumhuriyeti’nde gece kulübünün çatısı çöktü: 15 ölü! | Video
Dominik Cumhuriyeti’nde bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
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