Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama | Video
Filipinler'deki 24 aktif yanardağdan biri olan Kanlaon'da patlama meydana geldi, yoğun duman 4 bin metre yüksekliğe ulaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:34
Paris’te geri dönüşüm tesisinde dev yangın paniği | Video 08.04.2025 | 10:37
07:07
Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama | Video 08.04.2025 | 10:37
14:36
02:47
Pakistan’da Filistin’e destek grevi | Video 07.04.2025 | 16:10
05:24
Batı Şeria'da halk "Gazze için" genel greve gitti | Video 07.04.2025 | 16:11
02:01
ABD'deki sel ve fırtınada 18 kişi öldü | Video 07.04.2025 | 12:29
02:24
Hamas’tan İsrail’e roket yağmuru | Video 07.04.2025 | 08:36
00:53
Rusya’da kar fırtınası: Moskova beyaza büründü | Video 06.04.2025 | 14:18
00:39
Washington'da 10 binden fazla kişiden Filistin'e destek gösterisi | Video 06.04.2025 | 08:34
00:36
02:05
İspanya'yı şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 05.04.2025 | 14:18
00:29
01:38
01:43
00:41
KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak açıklaması! | Video 03.04.2025 | 16:15
02:03
ABD'de hortum felaketi: 1 ölü, 10 yaralı | Video 03.04.2025 | 14:09
00:48
Gazze'de son 24 saatte 100 kişi öldü | Video 03.04.2025 | 14:09
05:22
03:21
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 85’e yükseldi | Video 03.04.2025 | 10:12