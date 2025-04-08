Video Dünya Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama | Video
Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama | Video

Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama | Video

08.04.2025 | 10:37

Filipinler'deki 24 aktif yanardağdan biri olan Kanlaon'da patlama meydana geldi, yoğun duman 4 bin metre yüksekliğe ulaştı.

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Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in Negros eyaletine bağlı Kanlaon Yanardağı'nda yerel saatle 05.51'de patlama meydana geldi. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, yanardağdan yükselen dumanın 4 bin metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi. 5 seviyeli alarm sisteminde 3. seviye uyarının yürürlükte kalmaya devam ettiği aktarıldı. 3'üncü alarm seviyesi, lav akıntısı riskinin arttığı ve birkaç hafta içinde tehlikeli bir patlama yaşanma potansiyeli olduğu anlamına geliyor.
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