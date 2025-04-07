Video Dünya Batı Şeria'da halk "Gazze için" genel greve gitti | Video
Batı Şeria'da halk

Batı Şeria'da halk "Gazze için" genel greve gitti | Video

07.04.2025 | 16:11

Filistinliler Gazze ile dayanışma amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm kentlerinde genel greve gitti.

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Filistinliler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işlediği katliamlara karşı seslerini duyurmak amacıyla bugün kepenk indirdi. Batı Şeria'da yaşayanlar Gazze ile dayanışma ve soykırımın sona ermesi için tüm kent, kasaba ve mülteci kamplarında genel greve gitti. Grev nedeniyle sokaklarda sessizlik hakim olurken, eğitime ara verildi, market ve dükkanlar kapatıldı, ulaşım, resmi işler durdu.

Filistinli Imad Ebu Shamsiya yaptığı açıklamada, "Grev, İsrail'in politikalarına ve Filistin halkına yönelik canlı yayında işlenen katliama karşı çıkmak, işgalin planlarına karşı Filistin topraklarından çıkıncaya kadar direnişe destek vermek için yapılıyor" dedi.

Karim El-Avivi de yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde çocukların, kadınların ve yaşlıların öldürülmeye devam etmesi nedeniyle tüm Filistinliler greve gitti. Gazze Şeridi'ndeki ve tüm dünyadaki çatışmaların ve savaşların sona ermesini istiyoruz, çünkü savaşta masum insanlar ölüyor" ifadesini kullandı.
Radi İsa ise savaşın sona ermesini istediğini söyleyerek, "İnşallah her yerde Filistinlilere karşı yapılan adaletsizlik sona erecek. Grev, Gazze Şeridi'ndeki çocukların öldürülmesini durdurmak ve Filistin'e güven, barış ve özgürlük getirmek için yapılıyor" şeklinde konuştu.

Filistinli gruplar ve Hamas, işgal altındaki Filistin topraklarında, mülteci kamplarında yaşamın her alanını kapsayan genel grev çağrısında bulunmuştu. Batı Şeria'nın yanı sıra Doğu Kudüs'te de Gazze ile dayanışma için greve gidildi.

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