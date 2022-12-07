Video Dünya ABD'de 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya | Video
ABD'de 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya | Video

ABD'de 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya | Video

07.12.2022 | 08:36

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ABD Kongresi, 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na yapılan kanlı baskın sırasında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya verdi.

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ABD Kongresi'nde bugün düzenlenen törenle, eski ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na yaptığı kanlı baskında görev yapan kolluk kuvvetlerine, Kongre tarafından verilen en yüksek madalya olan "Altın Madalya" verildi.

Kongre liderleri, binaya saldıran Trump destekçilerinin şiddetli protestolarından korumak için hayatlarını riske atan Capitol Polis Departmanındaki memurlara ve Washington D.C. Metropolitan Polis gücüne teşekkür etti. Madalyalar, Kongre Polisi Genel Merkezi, Washington D.C. Polis Merkezi, Kongre Binası ve Smithsonian Enstitüsüne konulacak.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi törende yaptığı konuşmada, "6 Ocak, korku ve kalp kırıklığıyla dolu bir gündü. Ama aynı zamanda olağanüstü bir kahramanlık günüydü" ifadelerini kullandı. Pelosi, kolluk kuvvetleri için, "Ülkenin en karanlık saatlerinden birinde demokrasimizi savunma çağrısına cesurca cevap verdiler" dedi.

Törende konuşan Capitol Polisi Ted Hopkins ise, "Olayın sözlü tacizden, fiziksel saldırılara ve darbeli silahlara kadar gerçekten ne kadar kötü olduğunu anlatmak önemli" ifadelerini kullandı.

Metropolitan Polis Şefi Robert Contee ise, "Birçoğumuz hala zihinsel, fiziksel ve duygusal hasarlar taşıyoruz" dedi.

Trump destekçileri Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto etmek üzere Kongre binasını hedef almış, 5 kişi hayatı kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

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