Video Dünya ABD’de araç köprüden otoyola uçtu: 1 yaralı | Video
ABD’de araç köprüden otoyola uçtu: 1 yaralı | Video

ABD’de araç köprüden otoyola uçtu: 1 yaralı | Video

21.02.2025 | 12:48

ABD’de seyir halindeki bir aracın köprüden otoyola düşmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

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ABD'de yaşanan trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. ABD'nin California eyaletinin başkenti Sacramento'da seyir halindeki bir araç 5 şeritli eyaletler arası bir otoyola uçtu. Araç, otoyoldaki hiçbir araca çarpmadan takla atarak bariyerleri aşıp refüje düştü. Can kaybı yaşanmayan kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, otoyol saatlerce trafiğe kapatıldı.

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