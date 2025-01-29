Video Dünya ABD’de F-35 savaş uçağı düştü! O anlar kamerada | Video
ABD’de F-35 savaş uçağı düştü! O anlar kamerada | Video

ABD’de F-35 savaş uçağı düştü! O anlar kamerada | Video

29.01.2025 | 11:27

ABD'nin Alaska eyaletinde eğitim tatbikatı yapan F-35 savaş uçağı düştü. Olay uçağın askeri üsse inişi sırasında yaşanırken pilot uçaktan atlayarak kurtuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nde eğitim tatbikatı yapan F-35 savaş uçağı düştü. Pilotun bir "uçuş arızası" yaşadığı ancak uçaktan atlamayı başardığı bildirilirken uçağın Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'ne inişi sırasında düştüğü kaydedildi. ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, kaza nedeniyle uçakta ciddi hasar meydana geldiği belirtildi. ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Paul Townsend ise düzenlediği basın toplantısında, bu tür olayların tekrar yaşanma ihtimalini en aza indirmek amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürüteceğini söyledi.

Uçağın düşme anları ise anbean görüntülendi. F-35 savaş uçağının havadan süzülerek hızla yere çakıldığı ve infilak ettiği görülüyor.

Mayıs ayında da Teksas'tan Los Angeles yakınlarındaki Edwards Hava Kuvvetleri Üssüne gitmekte olan bir F-35 savaş uçağı, pilotun New Mexico'da yakıt ikmali için durmasının ardından düşmüş, pilot ise ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırılmıştı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bazı küçük değişiklikler uyku kalitesini artırabilir! İşte bunun için yapmanız gereken basit püf noktaları... | Video 01:16
Bazı küçük değişiklikler uyku kalitesini artırabilir! İşte bunun için yapmanız gereken basit püf noktaları... | Video 29.01.2025 | 11:45
ABD’de F-35 savaş uçağı düştü! O anlar kamerada | Video 00:16
ABD’de F-35 savaş uçağı düştü! O anlar kamerada | Video 29.01.2025 | 11:27
Güney Kore’de havalimanındaki yolcu uçağında yangın | Video 00:33
Güney Kore’de havalimanındaki yolcu uçağında yangın | Video 29.01.2025 | 09:01
Selena Gomez gözyaşları içinde Trump’a tepki gösterdi! Tüm halkım tehdit altında | Video 00:32
Selena Gomez gözyaşları içinde Trump’a tepki gösterdi! "Tüm halkım tehdit altında" | Video 28.01.2025 | 14:54
Suriye’de rejimin engellediği tarım yeniden başladı | Video 03:08
Suriye'de rejimin engellediği tarım yeniden başladı | Video 26.01.2025 | 14:28
Aksa Tufanı Operasyonu’na işte böyle imza attı! Şehit Hamas lideri Sinvar’ın bu görüntüleri ilk kez yayınlandı | Video 01:11
Aksa Tufanı Operasyonu’na işte böyle imza attı! Şehit Hamas lideri Sinvar’ın bu görüntüleri ilk kez yayınlandı | Video 25.01.2025 | 16:47
Hamas, 4 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti! İşte o görüntüler... | Video 01:18
Hamas, 4 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti! İşte o görüntüler... | Video 25.01.2025 | 12:56
TikTok’un ‘Patates Kraliçesi’nden en çıtır patates tarifi! O kadar basitmiş ki… | Video 03:00
TikTok’un ‘Patates Kraliçesi’nden en çıtır patates tarifi! O kadar basitmiş ki… | Video 24.01.2025 | 15:40
Suriye’nin yeni lideri Ahmet El Şara’dan A Haber’e özel açıklamalar: PKK’ya müsaade etmeyiz 38:02
Suriye’nin yeni lideri Ahmet El Şara'dan A Haber’e özel açıklamalar: PKK'ya müsaade etmeyiz 23.01.2025 | 19:25
Kosova’da okula giren köpek öğrencilere saldırdı: 4 yaralı | Video 00:39
Kosova’da okula giren köpek öğrencilere saldırdı: 4 yaralı | Video 23.01.2025 | 15:50
Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 1 ölü, 25 yaralı | Video 02:05
Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 1 ölü, 25 yaralı | Video 23.01.2025 | 13:54
Los Angeles’ta yangın yeniden başladı: 30 binden fazla kişi için tahliye emri! | Video 00:11
Los Angeles'ta yangın yeniden başladı: 30 binden fazla kişi için tahliye emri! | Video 23.01.2025 | 12:12
ABD’de lisede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 00:46
ABD’de lisede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 23.01.2025 | 08:24
ABD’de kar fırtınası: 4 ölü | Video 02:50
ABD’de kar fırtınası: 4 ölü | Video 22.01.2025 | 11:19
İspanya’da limanda patlama: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:28
İspanya'da limanda patlama: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.01.2025 | 11:19
İsrail’den Cenin’e saldırı! Ölü ve çok sayıda yaralı var | Video 01:25
İsrail'den Cenin'e saldırı! Ölü ve çok sayıda yaralı var | Video 22.01.2025 | 10:53
ABD’nin California eyaletindeki orman yangınlarında ölü sayısı 28’e yükseldi | Video 00:14
ABD’nin California eyaletindeki orman yangınlarında ölü sayısı 28’e yükseldi | Video 22.01.2025 | 09:09
Gazze zulmünün içler açısı görüntüleri: Filistinli anne yürekleri yaktı! Oğlunun kemiklerine böyle sarıldı | Video 01:51
Gazze zulmünün içler açısı görüntüleri: Filistinli anne yürekleri yaktı! Oğlunun kemiklerine böyle sarıldı | Video 21.01.2025 | 15:37
Ünlü şarkıcıya büyük şok! Ödül töreninde silikonları patlayınca zor durumda kaldı! İşte o anlar... | Video 00:14
Ünlü şarkıcıya büyük şok! Ödül töreninde silikonları patlayınca zor durumda kaldı! İşte o anlar... | Video 21.01.2025 | 10:12
ABD Başkanı Donald Trump yemin ederek göreve başlıyor 12:36
ABD Başkanı Donald Trump yemin ederek göreve başlıyor 20.01.2025 | 17:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA