ABD’de F-35 savaş uçağı düştü! O anlar kamerada | Video
ABD'nin Alaska eyaletinde eğitim tatbikatı yapan F-35 savaş uçağı düştü. Olay uçağın askeri üsse inişi sırasında yaşanırken pilot uçaktan atlayarak kurtuldu.
Uçağın düşme anları ise anbean görüntülendi. F-35 savaş uçağının havadan süzülerek hızla yere çakıldığı ve infilak ettiği görülüyor.
Mayıs ayında da Teksas'tan Los Angeles yakınlarındaki Edwards Hava Kuvvetleri Üssüne gitmekte olan bir F-35 savaş uçağı, pilotun New Mexico'da yakıt ikmali için durmasının ardından düşmüş, pilot ise ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırılmıştı.
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