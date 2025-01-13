ABD'li eski diplomat Gazze'yi anlatınca susturuldu! "Açlıktan ölen çocuk görmek istemiyoruz!" | Video

ABD'li eski diplomat Hala Rharrit, Dışişleri Bakanlığı için Gazze'de "Çoğunlukla çocukların katledildiği katliamların yakınında ABD bombası parçaları" gösteren görüntüleri belgelediğini ancak bu görüntülerin "Bunları istemiyoruz. Açlıktan ölen çocukları görmek istemiyoruz" diyerek susturulduğunu açıkladı.