Video Dünya ABD’nin New Mexico eyaletinde orman yangını | Video
ABD’nin New Mexico eyaletinde orman yangını | Video

ABD’nin New Mexico eyaletinde orman yangını | Video

19.06.2024 | 14:19

ABD’nin New Mexico eyaletinde çıkan orman yangınında 20 bin dönüm arazi küle döndü, bin 400 yapı kullanılamaz hale geldi, 1 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'nin New Mexico eyaleti yangınlarla mücadele ediyor. Pazartesi günü yerel saatle 09.00 sıralarında Mescalero Apache kabile bölgesinde çıkan South Fork Yangını kısa sürede hızlı yayıldı. New Mexico Eyalet Ormancılık Bölümü tarafından yapılan açıklamaya göre yangında 15 bin dönüm arazi küle döndü, bin 400 yapı kullanılamaz hale geldi.

Lincoln County'deki Ruidoso köyünün güneyinde pazartesi günü öğle saatlerinde başlayan Salt Yangını nedeniyle 7 bin 800 kişi tahliye edildi, yaklaşık 5 bin dönümlük arazi küle döndü.

Yangınlar rüzgar nedeniyle yayılmaya devam ederken iki yangın da henüz kontrol altına alınamadı. Tahliye edilenler için güvenli bölgelere barınaklar kuruldu.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, yangınlar nedeniyle Lincoln County ve Mescalero Apache bölgesinde acil durum ilan etti.

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