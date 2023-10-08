Video Dünya Afganistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem: 120 ölü | Video
Afganistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem: 120 ölü | Video

Afganistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem: 120 ölü | Video

08.10.2023 | 08:51

Afganistan’ın kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 120 kişi hayatını kaybederken, binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Afganistan bugün 6.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Eyalet Afet Yönetimi Şefi Mosa Ashari yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Herat eyaletine yaklaşık 40 km uzaklıkta yerel saatle 11.00'de meydana gelen depremde 120 kişinin hayatını kaybettiğini, binden fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu. Yaklaşık 1.9 milyon kişinin yaşadığı tahmin edilen eyalette en az 3 güçlü artçının yaşandığı belirtilirken, birçok binanın hasar gördüğü ve enkaz altında kalanların olduğu belirtildi. Öte yandan Ashari, doğrulanmamış raporlarda can kaybının 300'den fazla olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Paktika eyaletinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce kişi evsiz kalmıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda panik | Video 01:05
Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’nda panik | Video 08.10.2023 | 15:38
İsrail, gece boyunca Gazze’yi vurdu | Video 05:06
İsrail, gece boyunca Gazze'yi vurdu | Video 08.10.2023 | 13:18
Afganistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem: 120 ölü | Video 02:05
Afganistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem: 120 ölü | Video 08.10.2023 | 08:51
Fas’ta Filistin’e destek gösterisi | Video 03:37
Fas’ta Filistin’e destek gösterisi | Video 08.10.2023 | 08:39
İsrail, Gazze sınırına tank sevkiyatı gerçekleştiriyor | Video 00:36
İsrail, Gazze sınırına tank sevkiyatı gerçekleştiriyor | Video 08.10.2023 | 08:41
SON DAKİKA: İsrail ordusuna büyük darbe! Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi | Video 01:43
SON DAKİKA: İsrail ordusuna büyük darbe! Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi | Video 07.10.2023 | 15:18
İsrail ‘kıyamet’i yaşıyor! Savaştan kaçan İsraillilerin görüntüleri kameralarda | Video 00:49
İsrail ‘kıyamet’i yaşıyor! Savaştan kaçan İsraillilerin görüntüleri kameralarda | Video 07.10.2023 | 12:31
İsrail savaş ilan etti! ABD’li muhabir bu sözlerle anlattı: Burada kıyamet yaşanıyor! | Video 00:38
İsrail savaş ilan etti! ABD’li muhabir bu sözlerle anlattı: Burada kıyamet yaşanıyor! | Video 07.10.2023 | 12:26
İngiliz milletvekilinin şoke eden görüntüleri! Evin içini gözetleyip kameralara bunu yaptı | Video 01:23
İngiliz milletvekilinin şoke eden görüntüleri! Evin içini gözetleyip kameralara bunu yaptı | Video 07.10.2023 | 11:04
İsrail-Gazze hattında gerilim! Hamas’tan Aksa Tufanı operasyonu | Video 08:16
İsrail-Gazze hattında gerilim! Hamas'tan "Aksa Tufanı" operasyonu | Video 07.10.2023 | 09:59
Hamas, Aksa Tufanı Operasyonu başlattı, İsrail ordusu savaş durumu alarmı ilan etti | Video 04:35
Hamas, "Aksa Tufanı Operasyonu" başlattı, İsrail ordusu "savaş durumu alarmı" ilan etti | Video 07.10.2023 | 09:49
Sri Lanka’da sel felaketi: 6 ölü | Video 00:50
Sri Lanka’da sel felaketi: 6 ölü | Video 06.10.2023 | 16:02
Rusya bugün Harkiv’i tekrar vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti | Video 01:01
Rusya bugün Harkiv'i tekrar vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti | Video 06.10.2023 | 14:54
Avustralya’da kartpostallık gün doğumu havadan görüntülendi | Video 02:26
Avustralya’da kartpostallık gün doğumu havadan görüntülendi | Video 06.10.2023 | 10:21
Gövdesi üzerine inen kargo uçağından kıvılcımlar yükseldi 00:37
Gövdesi üzerine inen kargo uçağından kıvılcımlar yükseldi 06.10.2023 | 10:44
Avrupa’da PKK destekçilerinden TSK’nın operasyonlarına protesto | Video 02:37
Avrupa'da PKK destekçilerinden TSK'nın operasyonlarına protesto | Video 06.10.2023 | 10:20
Bomba tahliyesi sırasında evini terk eden insanlar camiye sığındı | Video 01:11
Bomba tahliyesi sırasında evini terk eden insanlar camiye sığındı | Video 06.10.2023 | 08:49
Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu | Video 00:44
Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu | Video 05.10.2023 | 15:53
Brezilya’da uçak hangara çarptı: 2 ölü | Video 00:48
Brezilya’da uçak hangara çarptı: 2 ölü | Video 05.10.2023 | 15:00
İklim aktivistleri, Sefiller müzikali sahnesini bastı | Video 01:40
İklim aktivistleri, Sefiller müzikali sahnesini bastı | Video 05.10.2023 | 13:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA