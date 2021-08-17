Video Dünya Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban mensuplarının lunapark eğlencesi kamerada!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban mensuplarının lunapark eğlencesi kamerada!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban mensuplarının lunapark eğlencesi kamerada!
17.08.2021 | 10:00

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Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçiren Taliban mensupları lunaparlkta çarpışan arabalara binerek eğlendi.

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