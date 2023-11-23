Video Dünya Alman polisi, Filistin'e destek olan yaşlı kadını yere fırlattı | Video
Alman polisi, Filistin'e destek olan yaşlı kadını yere fırlattı | Video

Alman polisi, Filistin'e destek olan yaşlı kadını yere fırlattı | Video

23.11.2023 | 15:43

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Filistin’e destek yürüyüşünde Alman polisi tarafından darp edilerek yere fırlatılan kadının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere sosyal medyada büyük tepki geldi.

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