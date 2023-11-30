Almanya Cumhurbaşkanı, karşılamaya kimse gelmeyince yarım saat uçağın kapısında bekledi | Video
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Katar’a ziyareti sırasında havalimanına indiğinde kendisini karşılamaya gelen yetkili kimse olmayınca yarım saat uçağın kapısında bekledi.
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