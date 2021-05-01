Avustralya'da korku dolu anlar! Yüzlerce papağan caddeleri böyle istila etti...
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Avustralya'nın Nowra şehrinde yüzlerce corella cinsi papağanın caddeleri adete istila ettiği anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına böyle yansıdı...