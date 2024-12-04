Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü | Video 04.12.2024 | 15:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.