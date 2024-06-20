Video Dünya Bangladeş'teki mülteci kamplarında sel ve heyelan: 10 ölü | Video
Bangladeş'teki mülteci kamplarında sel ve heyelan: 10 ölü | Video

Bangladeş'teki mülteci kamplarında sel ve heyelan: 10 ölü | Video

20.06.2024 | 14:47

Bangladeş’in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelan sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

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Bangladeş'in 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan Cox's Bazar şehrindeki mülteci kamplarını, muson yağmurlarının ardından sel ve heyelan vurdu. Mülteci Yardımı ve Ülkesine Geri Dönüş Komiseri Mizanur Rahman yaptığı açıklamada, 8, 9, 10 ve 14 numaraları kamplardaki barakaların sel suyu ve toprak altında kaldığını belirtti. İlk belirlemelere göre 9'u Arakanlı Müslüman, 1'i Bangladeşli olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Kamptaki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çoğu Myanmar'daki askeri operasyonlardan kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 300 kilometre güneydoğusundaki Cox's Bazar'da yaşıyor.
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