Bangladeş'teki mülteci kamplarında sel ve heyelan: 10 ölü | Video
Bangladeş’in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelan sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.
Çoğu Myanmar'daki askeri operasyonlardan kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 300 kilometre güneydoğusundaki Cox's Bazar'da yaşıyor.
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