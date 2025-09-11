Berlin'de 30 yılı aşkın aradan sonra ilk kez uyarı sireni çaldı | Video 11.09.2025 | 15:16 Almanya genelinde "Ulusal Uyarı Günü" kapsamında deprem, yangın, elektrik kesintileri ve radyasyon tehlikesi gibi felaketlere karşı hazırlık amacıyla yapılan tatbikatta, erken uyarı sirenleri çalarken, cep telefonlarına "Acil durum alarmı deneme uyarısı. Hiçbir tehlike yok" şeklinde mesajlar gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Almanya'da Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK) tarafından halkın acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla beşinci kez tatbikat gerçekleştirildi. Ülke genelinde "Ulusal Uyarı Günü" kapsamında deprem, yangın, elektrik kesintileri ve radyasyon tehlikesi gibi felaketlere karşı hazırlık amacıyla yapılan tatbikat kapsamında yerel saatle 11.00'de erken uyarı sirenleri çaldı. Başkent Berlin'de de 30 yılı aşkın bir aradan sonra ilk kez uyarı sireni sesleri yankılandı. Ancak bazı bölgelerde sirenlerin sesi düşük kaldı.

"HİÇBİR TEHLİKE YOK" ŞEKLİNDE MESAJLAR GÖNDERİLDİ

Federal modüler uyarı sistemi aracılığıyla cep telefonlarına test amaçlı ve bilgi içerikli "Acil durum alarmı deneme uyarısı. Hiçbir tehlike yok" şeklinde mesajlar gönderildi. Tatbikat kapsamında ayrıca, bir dakika boyunca cep telefonlarında da uyarı alarmı çaldı. Saat 11.45'te ise uyarının sona erdiğine ilişkin cep telefonlarına yeni mesaj gitti.

Tatbikat sırasında Almanya'nın iki önemli telefon operatörü olan 1&1 ile O2 kullanıcıları cep telefonlarına gelen alarm uyarısı sonrası sinyal kesintisi nedeniyle cihazlarını bir süre kullanamadı.

İLK UYARI TESTİNDE SORUN YAŞANMIŞTI

BBK 2020'den bu yana her yıl eylül ayının ikinci perşembe gününde "uyarı günü" kapsamında ülke çapında acil durumlara hazırlık etkinlikleri yapıyor. Ülkede 10 Eylül 2020'de yapılan ilk uyarı testinde sorun yaşanmış ve deneme başarısız olmuştu.