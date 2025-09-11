Video Dünya Berlin'de 30 yılı aşkın aradan sonra ilk kez uyarı sireni çaldı | Video
Berlin'de 30 yılı aşkın aradan sonra ilk kez uyarı sireni çaldı | Video

Berlin'de 30 yılı aşkın aradan sonra ilk kez uyarı sireni çaldı | Video

11.09.2025 | 15:16

Almanya genelinde "Ulusal Uyarı Günü" kapsamında deprem, yangın, elektrik kesintileri ve radyasyon tehlikesi gibi felaketlere karşı hazırlık amacıyla yapılan tatbikatta, erken uyarı sirenleri çalarken, cep telefonlarına "Acil durum alarmı deneme uyarısı. Hiçbir tehlike yok" şeklinde mesajlar gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Almanya'da Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK) tarafından halkın acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla beşinci kez tatbikat gerçekleştirildi. Ülke genelinde "Ulusal Uyarı Günü" kapsamında deprem, yangın, elektrik kesintileri ve radyasyon tehlikesi gibi felaketlere karşı hazırlık amacıyla yapılan tatbikat kapsamında yerel saatle 11.00'de erken uyarı sirenleri çaldı. Başkent Berlin'de de 30 yılı aşkın bir aradan sonra ilk kez uyarı sireni sesleri yankılandı. Ancak bazı bölgelerde sirenlerin sesi düşük kaldı.

"HİÇBİR TEHLİKE YOK" ŞEKLİNDE MESAJLAR GÖNDERİLDİ
Federal modüler uyarı sistemi aracılığıyla cep telefonlarına test amaçlı ve bilgi içerikli "Acil durum alarmı deneme uyarısı. Hiçbir tehlike yok" şeklinde mesajlar gönderildi. Tatbikat kapsamında ayrıca, bir dakika boyunca cep telefonlarında da uyarı alarmı çaldı. Saat 11.45'te ise uyarının sona erdiğine ilişkin cep telefonlarına yeni mesaj gitti.

Tatbikat sırasında Almanya'nın iki önemli telefon operatörü olan 1&1 ile O2 kullanıcıları cep telefonlarına gelen alarm uyarısı sonrası sinyal kesintisi nedeniyle cihazlarını bir süre kullanamadı.

İLK UYARI TESTİNDE SORUN YAŞANMIŞTI
BBK 2020'den bu yana her yıl eylül ayının ikinci perşembe gününde "uyarı günü" kapsamında ülke çapında acil durumlara hazırlık etkinlikleri yapıyor. Ülkede 10 Eylül 2020'de yapılan ilk uyarı testinde sorun yaşanmış ve deneme başarısız olmuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Berlin’de 30 yılı aşkın aradan sonra ilk kez uyarı sireni çaldı | Video 03:15
Berlin'de 30 yılı aşkın aradan sonra ilk kez uyarı sireni çaldı | Video 11.09.2025 | 15:16
Meksika’da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video 05:29
Meksika'da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video 11.09.2025 | 15:21
Endonezya’yı sel vurdu: 19 ölü, 10 kayıp! | Video 03:17
Endonezya'yı sel vurdu: 19 ölü, 10 kayıp! | Video 11.09.2025 | 13:35
Meksika’da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video 05:29
Meksika'da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video 11.09.2025 | 11:41
NASA, Mars’ta şimdiye kadarki en net yaşam belirtisine ulaştı | Video 07:27
NASA, Mars’ta şimdiye kadarki en net yaşam belirtisine ulaştı | Video 11.09.2025 | 09:13
ABD’de Trump’a yakın aktivist Kirk’e düzenlenen saldırıyla ilgili 1 gözaltı | Video 00:43
ABD’de Trump'a yakın aktivist Kirk’e düzenlenen saldırıyla ilgili 1 gözaltı | Video 11.09.2025 | 09:12
Fransa’da başbakan olarak atanan Lecornu, Bayrou’dan görevi devraldı | Video 05:46
Fransa'da başbakan olarak atanan Lecornu, Bayrou'dan görevi devraldı | Video 10.09.2025 | 16:27
ABD Kongresi’nde Yemen açıklarında bir füzenin UFO’ya çarptığı anlar gösterildi | Video 00:51
ABD Kongresi’nde Yemen açıklarında bir füzenin UFO’ya çarptığı anlar gösterildi | Video 10.09.2025 | 15:39
AP Başkanı Metsola: Polonya’nın herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkı vardır | Video 02:32
AP Başkanı Metsola: "Polonya’nın herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkı vardır" | Video 10.09.2025 | 12:42
ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze’de İsrail’e verdiği destek nedeniyle protesto edildi | Video 05:28
ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze'de İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi | Video 10.09.2025 | 11:42
İsveç’in yeni Sağlık Bakanı Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı | Video 00:27
İsveç’in yeni Sağlık Bakanı Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı | Video 10.09.2025 | 08:54
Polonya’dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı | Video 01:27
Polonya'dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı | Video 10.09.2025 | 08:54
İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:33
İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 10.09.2025 | 08:42
SON DAKİKA | Sumud Filosu’na bir drone saldırısı daha 01:01
SON DAKİKA | Sumud Filosu'na bir drone saldırısı daha 10.09.2025 | 07:17
İsrail’den Katar’da Hamas’a suikast | Video 02:57
İsrail'den Katar'da Hamas'a suikast | Video 09.09.2025 | 16:20
Rusya’dan Ukrayna’nın Donetsk bölgesine saldırı: 21 ölü | Video 00:16
Rusya’dan Ukrayna’nın Donetsk bölgesine saldırı: 21 ölü | Video 09.09.2025 | 14:20
Pakistan’da selden etkilenenleri taşıyan bot alabora oldu: 5 ölü | Video 02:34
Pakistan’da selden etkilenenleri taşıyan bot alabora oldu: 5 ölü | Video 09.09.2025 | 12:50
Boşanmalar artıca Almanlar umutlarını aşk kilitlerine bağladı | Video 05:48
Boşanmalar artıca Almanlar umutlarını aşk kilitlerine bağladı | Video 09.09.2025 | 12:50
Gazze’ye yardım teknesine Tunus’ta İHA ile saldırı | Video 00:29
Gazze'ye yardım teknesine Tunus’ta İHA ile saldırı | Video 09.09.2025 | 09:17
İsrail Suriye’ye hava saldırısı düzenledi | Video 00:50
İsrail Suriye’ye hava saldırısı düzenledi | Video 09.09.2025 | 08:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY