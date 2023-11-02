BM, Gazze’de yaşanan soykırıma müdahale edebileceği halde neden hiçbir şey yapmıyor? | Video

BM, Gazze’de yaşanan soykırıma müdahale edebileceği halde neden hiçbir şey yapmıyor? Eczacı Sara AlSharif, araştırdığı bazı gerçekleri anlattı.