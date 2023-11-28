Video Dünya Burkina Faso ordusu 3 bin teröristin saldırısını Bayraktar TB2’yle önledi | Video
Burkina Faso ordusu 3 bin teröristin saldırısını Bayraktar TB2’yle önledi | Video

Burkina Faso ordusu 3 bin teröristin saldırısını Bayraktar TB2’yle önledi | Video

28.11.2023 | 15:47

Burkina Faso ordusu, yaklaşık 3 bin teröristle bir kışlaya gerçekleştirilen saldırıyı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) önledi.

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Savaş alanlarında elde edilen zaferlerde oynadığı rolle sık sık gündeme gelen Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, gücünü kanıtlamaya devam ediyor. Afrika ülkesi Burkina Faso'nun Djiba kasabasındaki bir kışlaya geçtiğimiz pazar günü yaklaşık 3 bin teröristle gerçekleştirilen saldırı, Burkina Faso ordusu tarafından Bayraktar TB2 SİHA'nın kullanıldığı operasyonla püskürtüldü. Ordu, havadan ve karadan gerçekleştirdiği operasyonla en az 400 teröristi etkisiz hale getirdi. Bayraktar TB2'lerin operasyonda kilit role sahip olduğu ifade edildi.

Burkina Faso, 2022'de Baykar Teknoloji'den 5 adet Bayraktar TB2 satın almıştı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, geçtiğimiz nisan ayında Burkina Faso'da ülkenin en üst seviye ulusal nişanı olan Ordre de L'etalon Officier madalyasına layık görülmüştü.

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