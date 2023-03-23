California’da sel ve fırtına: 2 ölü | Video
ABD’nin California eyaletinde etkisini sürdüren aşırı yağış ve şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Los Angeles'ta hortum çıktı.
KURAKLIK TEHLİKESİ DÜŞÜYOR
California'nın alçak bölgeleri şiddetli yağışla mücadele ederken, yüksek rakımlarda ise yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kuraklık ölçümlemesi yapan Drought Monitor sitesinde California'nın yüzde 36'sının kuraklık tehlikesi altında belirtildi.
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