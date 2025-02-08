Çin'de heyelan faciası! 10 ev toprak altında kaldı, 30 kişi kayıp | Video
Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen heyelanda 10 ev toprak altında kaldı, 30 kişi kayboldu.
Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'na göre yüzlerce personel kayıplara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.
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