Çin'de kimya fabrikasında şiddetli patlama: 5 ölü, 19 yaralı | Video
Çin'in Shandong eyaletindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Korkunç anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görgü tanıkları, patlamanın şiddetiyle fabrikadan 3 kilometre uzaklıkta bir deponun camlarının kırıldığını belirtti.
Şirket, pestisitlerin yanı sıra tıbbi amaçlı kimyasallar üretiyor.
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