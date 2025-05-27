Video Dünya Çin'de kimya fabrikasında şiddetli patlama: 5 ölü, 19 yaralı | Video
Çin'de kimya fabrikasında şiddetli patlama: 5 ölü, 19 yaralı | Video

Çin'de kimya fabrikasında şiddetli patlama: 5 ölü, 19 yaralı | Video

27.05.2025 | 16:54

Çin'in Shandong eyaletindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Korkunç anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Gaomi kentinde bulunan Shandong Youdao Kimya şirketine ait tesiste patlama meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, patlamayla birlikte tanklardan birinin havaya uçtuğu, yan taraftaki bir tankta bulunan işçinin can havliyle kaçıştığı görüldü. Bölgeden alev topu ve yoğun duman yükselirken, fabrikaya 232 acil durum görevlisi sevk edildi. Çin devlet medyası, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını aktardı.

Görgü tanıkları, patlamanın şiddetiyle fabrikadan 3 kilometre uzaklıkta bir deponun camlarının kırıldığını belirtti.

Şirket, pestisitlerin yanı sıra tıbbi amaçlı kimyasallar üretiyor.

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