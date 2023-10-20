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Dr. Fadya Malhis:

Dr. Fadya Malhis: "Görevimizi yapıp şehit olacağız" | Video

20.10.2023 | 10:59

İsrail’in Gazze’ye saldırıları 13 gündür aralıksız sürüyor. Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Dr. Fadya Malhis, A Haber canlı yayınında hastanedeki son durumu anlattı. Sözleri yürekleri parçaladı. Malhis, “Görevimize devam edeceğiz hepimiz şehit olacağız” dedi.

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