Dünya Gazze için ayakta

İsrail güçlerinin 1 yıldır Gazze'de yaptığı katliamlar protesto ediliyor. Londra, Amsterdam ve Roma'da gerçekleştirilen protesto gösterilerinden son dakika gelişmelerini A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı, canlı yayınla aktardı...