Dünyaca ünlü isimler Filistin için ortak mesaj yayımladı | Video 18.09.2025 | 08:56 Çok sayıda dünyaca ünlü oyuncu, müzisyen, yazar, aydın ve aktivist, Filistin’de katliamın durması ve ateşkes için ortak çağrı yaptı. İngiltere’nin başkenti Londra, bu akşam Gazze için şimdiye kadar düzenlenen en büyük yardım konserine ev sahipliği yaparken, "Together for Palestine" (Filistin için Birlikte) adlı konser öncesinde dünyaca ünlü birçok isim, ortak bir görüntülü mesaj yayımlayarak Filistin için ateşkes ve katliamın durması çağrısında bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, Peaky Blinders ve Oppenheimer dizilerindeki rolleriyle uluslararası ün kazanan Cillian Murphy, Joker karakteriyle tanınan Joaquin Phoenix, Oscar sahibi İspanyol oyuncular Penélope Cruz ve Javier Bardem, müzik dünyasının efsanevi isimleri Peter Gabriel ve Paul Weller ile Nobel ödüllü aktivist Malala Yousafza da videoda yer alan ünlü isimler arasında yer aldı.

Videoda genç yıldız Billie Eilish ve kardeşi Finneas "Filistin için birlikte" ifadelerini kullandı. İskoç aktör Brian Cox, videodaki mesajında "Filistin halkı adına gerçeği söylemek zorundayız" derken, ABD'li fotoğrafçı ve aktivist Nan Goldin, "Sanatçının rolü, her zaman gerçeği dile getirmek ve güve karşı konuşma riskini almak olmuştur" dedi.

Çocuk edebiyatı yazarı Michael Wayne Rosen, "Bu ülkenin liderlerinin Gazze ve Batı Şeria'daki sivillerin toplu katlinde suç ortağı olduklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiliz komedyen, oyuncu, film yapımcısı ve yönetmen Steve Coogan ise, "Her şey olup bittikten sonra değil, şimdi konuşmak önemli. Tam olarak şu an, olurken. Hükümetinize baskı yapın, ateşkes çağrısı yapın, öldürmeleri durdurun" şeklinde konuştu.

Videoda yer alan isimler ekrana gelme sırasıyla; Cillian Murphy, Joaquin Phoenix, Natasha Rothwell, Michael Wayne Rosen, Sharon Horgan, Steve Coogan, Penélope Cruz, Benedict Wong, India Amarteifio, Annie Mac, Nan Goldin, Peter Gabriel, Javier Bardem, Billie Eilish, Finneas, Denise Gough, Ben Howard, Harriet Walter, Rupi Kaur, Max Porter, Caitrona Balfe, Chris O'Dowd, Brian Cox, Dawn O'Porter, Malala Yousafzai, Indya Moore, Nikita Gill, Luis Tosar, Residente, Carlos Bardem, Tamar Novas ve Tahar Rahim oldu.

"Together for Palestine" konserinden elde edilen gelirin, Filistinli insani yardım kuruluşlarına aktarılacağı duyuruldu.