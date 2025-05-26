Video Dünya Dünyanın en aktif yanardağı Kilauea yeniden patladı | Video
Dünyanın en aktif yanardağı Kilauea yeniden patladı | Video

Dünyanın en aktif yanardağı Kilauea yeniden patladı | Video

26.05.2025 | 12:25

ABD'nin Hawaii adasında bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı’nda yeniden patlama meydana gelirken, kraterden yükselen lavlar 300 metreye kadar ulaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık'tan bu yana hareketlilik devam ediyor. Hawaii Yanardağı bugün 23. kez patladı. Hawaii Yanardağ Gözlemevi'ne göre, yanardağ 300 metreye kadar lav püskürttü. Gözlemevi, hareketliliğin önce kuzey kraterinde başladığını ve yerel saatle 16.50'ye kadar lav "fıskiyelerine" dönüştüğünü belirtti. Güney kraterinde ise 17.15'te daha küçük lav püskürtmeleri başladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise son patlamanın 16.15'te sürekli lav püskürtmeyle başladığını bildirdi.

BİR ÖNCEKİ PATLAMA, 16 MAYIS SABAHI GERÇEKLEŞMİŞTİ
Kilauea Yanardağı'nda son patlama serisine 23 Aralık'ta başlamıştı. Çoğu patlama bölümü bir günden kısa sürmüş ve genellikle birkaç günlük duraklamalarla ayrılmıştı. Bir önceki patlama, 16 Mayıs sabahı gerçekleşmiş, yüksek lav püskürtmeleriyle başlamış ve yaklaşık 10 saat sonra sona ermişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dünyanın en aktif yanardağı Kilauea yeniden patladı | Video 01:53
Dünyanın en aktif yanardağı Kilauea yeniden patladı | Video 26.05.2025 | 12:25
Fransa Cumhurbaşkanı Macron eşinden tokat yedi | Video 00:41
Fransa Cumhurbaşkanı Macron eşinden tokat yedi | Video 26.05.2025 | 12:25
İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulları vurdu | Video 01:17
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulları vurdu | Video 26.05.2025 | 08:32
Rusya, Ukrayna’nın birçok noktasına İHA’larla saldırdı | Video 07:08
Rusya, Ukrayna’nın birçok noktasına İHA’larla saldırdı | Video 25.05.2025 | 14:29
Rusya ile Ukrayna arasında 3. esir takası: 303’er kişi serbest bırakıldı | Video 00:33
Rusya ile Ukrayna arasında 3. esir takası: 303'er kişi serbest bırakıldı | Video 25.05.2025 | 14:29
Pakistan’da şiddetli fırtına: 10 ölü! Acil durum ilan edildi | Video 02:59
Pakistan’da şiddetli fırtına: 10 ölü! Acil durum ilan edildi | Video 25.05.2025 | 08:42
Gazze’de 4 yaşındaki çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti | Video 01:28
Gazze’de 4 yaşındaki çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti | Video 25.05.2025 | 08:42
Hamburg’da tren istasyonunda silah ve kesici alet araması | Video 02:58
Hamburg'da tren istasyonunda silah ve kesici alet araması | Video 25.05.2025 | 08:40
İsrail ordusu Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor: En az 15 kişi daha hayatını kaybetti! | Video 03:07
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor: En az 15 kişi daha hayatını kaybetti! | Video 23.05.2025 | 09:02
İsrail, yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı: 9 ölü | Video 04:58
İsrail, yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı: 9 ölü | Video 22.05.2025 | 14:53
Rusya, Ukrayna’da Patriot sistemini vurdu | Video 00:23
Rusya, Ukrayna’da Patriot sistemini vurdu | Video 22.05.2025 | 14:11
İsrail’in Gazze’de çocukları öldürdüğünü söyleyen Filistinli milletvekili kürsüden uzaklaştırıldı! | Video 00:48
İsrail'in Gazze'de çocukları öldürdüğünü söyleyen Filistinli milletvekili kürsüden uzaklaştırıldı! | Video 22.05.2025 | 11:49
Gazze’ye 100 yardım tırı girdi | Video 01:41
Gazze’ye 100 yardım tırı girdi | Video 22.05.2025 | 09:02
Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile görüştü | Video 08:35
Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile görüştü | Video 22.05.2025 | 09:01
Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne saldıran şahıs idam edildi | Video 00:52
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne saldıran şahıs idam edildi | Video 21.05.2025 | 16:32
Rusya, Ukrayna askeri eğitim merkezini vurdu | Video 00:39
Rusya, Ukrayna askeri eğitim merkezini vurdu | Video 21.05.2025 | 16:13
İsrail’den diplomatlara uyarı ateşi | Video 00:36
İsrail'den diplomatlara uyarı ateşi | Video 21.05.2025 | 15:21
Pakistan’da okul otobüsüne bombalı saldırı: 5 ölü | Video 01:25
Pakistan'da okul otobüsüne bombalı saldırı: 5 ölü | Video 21.05.2025 | 11:47
Trump’tan Altın Kubbe Füze Savunma Sistemi açıklaması: Bu, Amerika’nın hayatta kalma sistemidir | Video 05:02
Trump’tan "Altın Kubbe Füze Savunma Sistemi" açıklaması: "Bu, Amerika’nın hayatta kalma sistemidir" | Video 21.05.2025 | 08:46
Filistinli aktivist Mahmoud Khalil’i destekleyen Columbia Üniversitesi öğrencilerinden üniversite başkan vekiline protesto 00:35
Filistinli aktivist Mahmoud Khalil’i destekleyen Columbia Üniversitesi öğrencilerinden üniversite başkan vekiline protesto 21.05.2025 | 08:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY