El Aksa Şehitler Hastanesi doldu, yaralılar çadırda tedavi ediliyor | Video
Gazze Şeridi'ndeki El Aksa Şehitler Hastanesi, İsrail'in saldırılarında yaralananları bahçeye kurulan çadırda tedavi etmeye başladı.
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