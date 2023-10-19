Video Dünya El Aksa Şehitler Hastanesi doldu, yaralılar çadırda tedavi ediliyor | Video
El Aksa Şehitler Hastanesi doldu, yaralılar çadırda tedavi ediliyor | Video

El Aksa Şehitler Hastanesi doldu, yaralılar çadırda tedavi ediliyor | Video

19.10.2023 | 10:24

Gazze Şeridi'ndeki El Aksa Şehitler Hastanesi, İsrail'in saldırılarında yaralananları bahçeye kurulan çadırda tedavi etmeye başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gazze Şeridi'ndeki Deir al-Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitler Hastanesi, kapasitesinin üzerinde hizmet vermeye çalışıyor. İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan sivillerin getirildiği hastanenin tüm bölümleri ve koridorları doldu. Hastane yetkilileri, yaralı sivillerin tedavi edilebilmesi için hastanenin bahçesine çadır kurdu. Saldırılarda yaralanan siviller, çadırda tedavi görmeye başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 3 bin 478 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 65 kişi de yaralandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail’in yayınladığı ses kaydı sahte çıktı | Video 01:00
İsrail'in yayınladığı ses kaydı sahte çıktı | Video 19.10.2023 | 11:00
El Aksa Şehitler Hastanesi doldu, yaralılar çadırda tedavi ediliyor | Video 01:40
El Aksa Şehitler Hastanesi doldu, yaralılar çadırda tedavi ediliyor | Video 19.10.2023 | 10:24
İsrail asıllı yazar: 3 milyon Gazzeli umurumda değil | Video 01:23
İsrail asıllı yazar: "3 milyon Gazzeli umurumda değil" | Video 19.10.2023 | 10:19
Yunanistan’da Filistin’e destek protestosu | Video 09:08
Yunanistan’da Filistin’e destek protestosu | Video 19.10.2023 | 08:52
İsrail, Gazze’de Al-Quds Hastanesi yakınını vurdu | Video 01:41
İsrail, Gazze’de Al-Quds Hastanesi yakınını vurdu | Video 19.10.2023 | 08:52
ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi’nde ateşkes için eylem | Video 00:58
ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde ateşkes için eylem | Video 19.10.2023 | 08:52
ABD Başkanı Biden’dan Filistin’e insani yardım açıklaması 06:08
ABD Başkanı Biden'dan Filistin'e insani yardım açıklaması 19.10.2023 | 08:52
Bakan Fidan’dan Gazze’de garantörlük açıklaması: Filistin halkının bekası teminat altına alınmalı | Video 00:37
Bakan Fidan'dan Gazze'de garantörlük açıklaması: "Filistin halkının bekası teminat altına alınmalı" | Video 18.10.2023 | 17:06
İsrail, Gazze’deki hastaneyi böyle vurdu | Video 00:16
İsrail, Gazze'deki hastaneyi böyle vurdu | Video 18.10.2023 | 16:32
Polonya’da yeni hükümeti muhalefetin kurması bekleniyor | Video 04:05
Polonya’da yeni hükümeti muhalefetin kurması bekleniyor | Video 18.10.2023 | 15:36
Gazze’de insanlık ölüyor! İsrail açlığa mahkum ettiği Gazze’de ekmek fırınını bombaladı | Video 00:36
Gazze’de insanlık ölüyor! İsrail açlığa mahkum ettiği Gazze’de ekmek fırınını bombaladı | Video 18.10.2023 | 14:53
Hastane katliamı sonrası İsrail tankları Gazze sınırında | Video 02:57
Hastane katliamı sonrası İsrail tankları Gazze sınırında | Video 18.10.2023 | 14:36
Filistinli bir kişi feryat etti: Biz ölüyoruz, bu katliam değil, bu soykırım | Video 00:34
Filistinli bir kişi feryat etti: "Biz ölüyoruz, bu katliam değil, bu soykırım" | Video 18.10.2023 | 12:04
Filistinli çocuğun yaralı kardeşine şehadet getirmeyi öğrettiği anlar yürek burktu | Video 00:11
Filistinli çocuğun yaralı kardeşine şehadet getirmeyi öğrettiği anlar yürek burktu | Video 18.10.2023 | 12:11
ABD Başkanı Bıden’dan hastane saldırısına alçak destek! Hamas yapmış gibi görünüyor | Video 03:22
ABD Başkanı Bıden'dan hastane saldırısına alçak destek! "Hamas yapmış gibi görünüyor" | Video 18.10.2023 | 11:55
Katliamcı İsrail’in Filistinlilere zulmü! Masum sivilleri esir alıp şarkı söyleyerek eğlendiler | Video 00:20
Katliamcı İsrail'in Filistinlilere zulmü! Masum sivilleri esir alıp şarkı söyleyerek eğlendiler | Video 18.10.2023 | 10:52
ABD Başkanı Joe Biden İsrail’de | Video 02:09
ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de | Video 18.10.2023 | 11:12
İsrail’in vurduğu hastanede çekilen görüntüler, katliamın boyutunu gözler önüne serdi | Video 00:35
İsrail'in vurduğu hastanede çekilen görüntüler, katliamın boyutunu gözler önüne serdi | Video 18.10.2023 | 10:50
AB liderleri, İsrail-Filistin gündemiyle toplandı | Video 01:59
AB liderleri, İsrail-Filistin gündemiyle toplandı | Video 18.10.2023 | 09:01
İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto | Video 03:58
İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto | Video 18.10.2023 | 09:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA