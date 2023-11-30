Video Dünya Elon Musk, X platformundan reklamlarını kaldıran firmalara küfretti | Video
Elon Musk, X platformundan reklamlarını kaldıran firmalara küfretti | Video

Elon Musk, X platformundan reklamlarını kaldıran firmalara küfretti | Video

30.11.2023 | 11:12

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, X platformundan reklamlarını kaldıran firmalara sert çıkarak, "Eğer biri bana reklam veya para yoluyla şantaj yapacaksa defolsun gitsin." dedi.

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