Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama | Video 02.08.2025 | 11:45 Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-laki Yanardağı patlama sonucu lav ve kül püskürttü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesinde bulunan Lewotobi Laki-laki Yanardağında sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Yanardağ, lav ve kül püskürttü. Küller 18 kilometre yüksekliğe ulaştı. Çevredeki köyler külle kaplanırken, can kaybı ve yaralanma olmadı.Yanardağda dün meydana gelen patlamada ise küller 10 kilometre yüksekliğe ulaşırken, lavlar gece saatlerinde gökyüzünü aydınlattı.Endonezya'nın en aktif yanardağlarından biri olan bin 584 metre yüksekliğindeki Lewotobi Laki Laki 18 Haziran'da patladığından bu yana en yüksek alarm seviyesinde bulunuyor. Endonezya hükümeti, geçtiğimiz Kasım ayında meydana gelen ve 9 kişinin ölümüne, binlerce evin yıkılmasına yol açan patlamaların ardından binlerce kişiyi kalıcı olarak başka bölgelere yerleştirmişti.