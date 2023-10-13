Eski İsrail Başbakanı Bennett, Filistinli siviller sorusuna sinirlendi! Yayından alındı | Video

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, katıldığı canlı yayında, haber spikerinin Filistinli siviller hakkındaki sorusuna sinirlenerek, 'Bana ciddi ciddi Filistinli sivilleri mi soruyorsun? Derdin ne senin? Biz Nazilerle savaşıyoruz.' dedi ve sunucu ile yaşadığı tartışmanın ardından yayından alındı.