Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem | Video
Filipinler'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anları kameralara yansıdı. İnşaat halindeki bir binadan sarsıntıyla birlikte parçalar düşerken, hasar meydana gelen bir alışveriş merkezinde ise büyük panik yaşandı.
Öte yandan, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin büyüklüğünü ilk önce 7.2 olarak açıklamıştı.
Pasifik Ateş Çemberinde bulunan Filipinler, deprem, tsunami ve volkanik patlamalardan en çok etkilenen ülkelerden biri olarak biliniyor.
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