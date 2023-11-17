Video Dünya Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem | Video
Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem | Video

Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem | Video

17.11.2023 | 15:20

Filipinler'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anları kameralara yansıdı. İnşaat halindeki bir binadan sarsıntıyla birlikte parçalar düşerken, hasar meydana gelen bir alışveriş merkezinde ise büyük panik yaşandı.

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Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, yerel saatle 16.14'te ülkenin güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Sarangani kasabasının 34 kilometre güneybatısı olan depremin 72 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Sarsıntının General Santos şehri, Güney Cotabato ve Davao del Sur illeri de dahil olmak üzere Mindanao Adası'nın yakın bölgelerinde güçlü bir şekilde hissedildiği ifade edildi. Artçı sarsıntılar yaşanabileceği belirtilirken, tsunami uyarısı ise yapılmadı. Deprem anları birçok noktada kameralara yansıdı. İnşaat halindeki bir binadan parçalar düşerken, bir alışveriş merkezinde büyük hasar meydana geldiği görüldü. Can kaybı ise yaşanmadı.

Öte yandan, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin büyüklüğünü ilk önce 7.2 olarak açıklamıştı.

Pasifik Ateş Çemberinde bulunan Filipinler, deprem, tsunami ve volkanik patlamalardan en çok etkilenen ülkelerden biri olarak biliniyor.

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