Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi, A Haber'e konuştu | Video
Henüz küçük bir kızken 2012 yılında Filistin'deki direnişte İsrail askerlerine kafa tutarak dünya gündemine oturan Filistinli Ahed Tamimi, yıllar sonra ilk kez A Haber'de konuştu. Ahed Tamimi, İsrail askerine attığı tokatla tanınmıştı. ATV Haber muhabiri Özlem Aktay, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, dünyanın tanıdığı Ahed Tamimi'ye hafızalara kazınan o anı sordu.
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