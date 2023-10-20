Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi, A Haber'e konuştu | Video

Henüz küçük bir kızken 2012 yılında Filistin'deki direnişte İsrail askerlerine kafa tutarak dünya gündemine oturan Filistinli Ahed Tamimi, yıllar sonra ilk kez A Haber'de konuştu. Ahed Tamimi, İsrail askerine attığı tokatla tanınmıştı. ATV Haber muhabiri Özlem Aktay, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, dünyanın tanıdığı Ahed Tamimi'ye hafızalara kazınan o anı sordu.