Video Dünya Filistinli kadının oğluna vedası yürek yaktı | Video
Filistinli kadının oğluna vedası yürek yaktı | Video

Filistinli kadının oğluna vedası yürek yaktı | Video

07.12.2023 | 15:55

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında tüp bebek tedavisiyle dünyaya getirdiği oğlunu kaybeden Filistinli annenin, oğlunun cansız bedeniyle son konuşması can yakan görüntülere neden oldu.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar sürüyor. Bölgenin kuzeyi ve güneyine yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, hedef gözetmeksizin sivillerin bulunduğu noktaları vuruyor. Can kaybının her geçen saat arttığı saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 16 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, saldırılar gece gündüz devam ediyor. Bölgeden dünyaya yayılan görüntüler ise izleyenleri derinden etkiliyor. Dün Gazze Şeridi'nden yayınlanan bir görüntüde, Filistinli bir annenin kucağında tuttuğu oğluyla vedalaşması yürek yaktı. Filistinli kadın, tüp bebek tedavisiyle dünyaya getirdiği oğlunun cansız bedenine gözyaşları içinde, "Affet beni oğlum, affet beni" derken, "Oğlum, canım. Ona hamileyken 580 tane iğne yaptılar bana" diyerek haykırdı.
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