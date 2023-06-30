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Fransa Başbakanı Borne’dan OHAL yorumu:

Fransa Başbakanı Borne’dan OHAL yorumu: "Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" | Video

30.06.2023 | 14:52

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne gazetecilerin ülkedeki şiddet olayları nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilip edilmeyeceği yönündeki sorusunu, “Şu an bir şey diyemem ama tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" şeklinde yanıtladı. Gösteriler nedeniyle gözaltına alınanların sayısı 875’e yükseldi.

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Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde polisin 17 yaşındaki Cezayir asıllı Nael M. adlı genci öldürmesinin ardından Salı günü başlayarak şiddet olaylarına dönüşen gösteriler, güvenliğin arttırılmasına rağmen devam ediyor. Aşırı sağcı politikacılar, olağanüstü hal ilan (OHAL) edilmesini talep ediyor.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile başkent Paris'in güneyindeki Evry-Courcouronnes'teki bir polis karakoluna gerçekleştirdiği ziyaret sırasında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Dün gece yaşanan şiddet olaylarını "dayanılmaz ve affedilemez" olarak nitelendiren Borne, Fransa'daki karışıklığı gidermek için tüm seçeneklerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte inceleneceğini söyledi. Borne, "Öncelik ulusal birliğin tesis edilmesidir ve bunun yolu da düzeni yeniden sağlamaktır" dedi. Gazetecilerin OHAL seçeneğinin düşünülüp düşünülmediği sorusunu yanıtlayan Borne, "Şu an bir söyleyemem. Ancak tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise yaşanan şiddet olayları nedeniyle gözaltına alınanların sayısının 875'e yükseldiği duyuruldu.
Gösterilerin üçüncü gecesinde başkent Paris, kuzeydeki Lille, güneydeki Marsilya ve diğer kentlerdeki göstericiler kamu binalarını, dükkanları, ATM'leri ve araçları ateşe verdi, bazı mağazaları ise yağmaladı. Paris'in doğu banliyölerinden Clichy-sous-Bois'deki göstericiler ilçe meclis binasının girişini ateşe verdi. Aubervilliers banliyösünde ise 2024 Paris Olimpiyatları için inşa edilen su sporları eğitim merkezinin yakınına park edilen otobüsler yakılırken, binada hasar meydana geldi.

ÜLKE GENELİNDE 40 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLMİŞTİ
Öte yandan Salı günü Paris'te "dur" ihtarına uymayan Nahel M. adlı sürücü, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmiş, genci vuran polis memuru gözaltına alınarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Gencin ailesinden özür dileyen polis, kasten adam öldürmekle suçlanmıştı. Gencin ölümünün ardından başkent Paris başta olmak üzere diğer kentlerde göstericiler sokaklara dökülmüştü. Fransa İçişleri Bakanı Darmanin dün yaptığı açıklamada, gösteriler nedeniyle 5 bini başkent Paris'te olmak üzere Fransa genelinde 40 bin polisi görevlendireceğini duyurmuştu.

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