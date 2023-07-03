Video Dünya Fransa’da korkutan görüntü! Göstericiler park alanındaki onlarca aracı ateşe verdi | Video
Fransa’da korkutan görüntü! Göstericiler park alanındaki onlarca aracı ateşe verdi | Video

Fransa’da korkutan görüntü! Göstericiler park alanındaki onlarca aracı ateşe verdi | Video

03.07.2023 | 12:21

Fransa’da yaşanan şiddetin Marsilya şehrine sıçramasının ardından göstericiler, yeni otomobillerin bulunduğu otoparkta onlarca aracı ateşe verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fransa'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.'nin büyükannesi tarafından yapılan sükunet çağrısı işe yaramadı. Göstericiler bu kez Fransa'nın Marsilya şehrinde yüzlerce yeni otomobilin park halinde olduğu otoparkı ateşe verdi. Yanan onlarca araç kullanılamaz hale geldi.
Fransa'da şiddet olayları devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanlığının acil kriz merkezinde üst düzey bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle bir araya gelmiş, protestoların 6'ncı gününde 45 bin polis görevlendirilmişti.

ÖLÜ SAYISI 2 OLDU
Paris'te şiddet olaylarının 6'ıncı gününde göstericilerin ateşe verdiği yeraltı otoparkının söndürme çalışmalarına katılan 24 yaşındaki itfaiye görevlisi hayatını kaybetti. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, "Paris İtfaiyesi Onbaşı Şefi, ekip arkadaşlarının çok hızlı müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Seine-Saint-Denis'te çıkan yangını söndürürken hayatını kaybeden Paris İtfaiye Teşkilatının Onbaşı Şefi'nin ailesine ve meslektaşlarına taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Ayrıca, Paris'te cuma günkü çatışmalar sırasında 20 yaşında bir genç mağazanın çatısından düşerek hayatını kaybetmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fransa’da korkutan görüntü! Göstericiler park alanındaki onlarca aracı ateşe verdi | Video 00:21
Fransa’da korkutan görüntü! Göstericiler park alanındaki onlarca aracı ateşe verdi | Video 03.07.2023 | 12:21
İsrail Batı Şeria’yı vurdu: 4 Filistinli öldü | Video 01:37
İsrail Batı Şeria’yı vurdu: 4 Filistinli öldü | Video 03.07.2023 | 10:53
Japonya sele teslim: En az 470 bin kişiye tahliye çağrısı! | Video 02:55
Japonya sele teslim: En az 470 bin kişiye tahliye çağrısı! | Video 03.07.2023 | 10:44
Meksikalı belediye başkanı timsahla evlendi, gelinlik giydirdi, dans etti | Video 02:24
Meksikalı belediye başkanı timsahla evlendi, gelinlik giydirdi, dans etti | Video 03.07.2023 | 09:53
137 gündür okyanusta ilerleyen Fransız maceracı Türk denizciler tarafından kurtarıldı | Video 03:08
137 gündür okyanusta ilerleyen Fransız maceracı Türk denizciler tarafından kurtarıldı | Video 03.07.2023 | 08:33
Beatriz Kasırgası Meksika’yı vurdu: 1 ölü | Video 01:41
Beatriz Kasırgası Meksika’yı vurdu: 1 ölü | Video 03.07.2023 | 08:31
Kolombiya’da eğitim uçuşunda iki askeri uçak çarpıştı | Video 00:15
Kolombiya’da eğitim uçuşunda iki askeri uçak çarpıştı | Video 03.07.2023 | 08:31
Rodos’ta tepki çeken görüntü! Bakanlık soruşturma başlattı | Video 00:14
Rodos'ta tepki çeken görüntü! Bakanlık soruşturma başlattı | Video 02.07.2023 | 13:50
Fransa’daki protestolar şiddetini arttırdı | Video 01:51
Fransa’daki protestolar şiddetini arttırdı | Video 02.07.2023 | 08:44
Çin’de kimya tesisinde patlama! | Video 02:03
Çin'de kimya tesisinde patlama! | Video 01.07.2023 | 15:20
Fransa’da sokaklar savaş alanına döndü: Protestocuları beyzbol sopalarıyla linç ettiler... | Video 00:35
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü: Protestocuları beyzbol sopalarıyla linç ettiler... | Video 01.07.2023 | 13:34
Fransa’da gerilim tırmanıyor! İsyancılar marketi ateşe verdi... | Video 01:31
Fransa'da gerilim tırmanıyor! İsyancılar marketi ateşe verdi... | Video 01.07.2023 | 12:12
Hindistan’da devrilen otobüs alev aldı: 25 ölü, 8 yaralı | Video 00:43
Hindistan’da devrilen otobüs alev aldı: 25 ölü, 8 yaralı | Video 01.07.2023 | 10:53
Fransa’da sokaklar yangın yeri! Olaylar Belçika’ya da sıçradı! | Video 02:53
Fransa'da sokaklar yangın yeri! Olaylar Belçika'ya da sıçradı! | Video 01.07.2023 | 09:50
Endonezya’da 6.4 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 9 yaralı | Video 02:54
Endonezya’da 6.4 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 9 yaralı | Video 01.07.2023 | 10:05
Eskişehir’de otobüs kazası: 35 yaralı! | Video 03:45
Eskişehir’de otobüs kazası: 35 yaralı! | Video 01.07.2023 | 10:05
Meksika’da Beatriz Kasırgası alarmı! | Video 00:41
Meksika’da Beatriz Kasırgası alarmı! | Video 01.07.2023 | 08:44
Fransa’da gösterilerde şiddet ve yağma olayları yaşanmaya devam ediyor! 667 eylemci gözaltına alındı | Video 01:15
Fransa'da gösterilerde şiddet ve yağma olayları yaşanmaya devam ediyor! 667 eylemci gözaltına alındı | Video 01.07.2023 | 09:06
Fransa’daki olaylarda mağazalar zarar gördü | Video 00:55
Fransa'daki olaylarda mağazalar zarar gördü | Video 01.07.2023 | 09:04
Kenya’da zincirleme kaza: 48 ölü | Video 00:16
Kenya’da zincirleme kaza: 48 ölü | Video 01.07.2023 | 08:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA