Fransa’da korkutan görüntü! Göstericiler park alanındaki onlarca aracı ateşe verdi | Video
Fransa’da yaşanan şiddetin Marsilya şehrine sıçramasının ardından göstericiler, yeni otomobillerin bulunduğu otoparkta onlarca aracı ateşe verdi.
Fransa'da şiddet olayları devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanlığının acil kriz merkezinde üst düzey bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle bir araya gelmiş, protestoların 6'ncı gününde 45 bin polis görevlendirilmişti.
ÖLÜ SAYISI 2 OLDU
Paris'te şiddet olaylarının 6'ıncı gününde göstericilerin ateşe verdiği yeraltı otoparkının söndürme çalışmalarına katılan 24 yaşındaki itfaiye görevlisi hayatını kaybetti. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, "Paris İtfaiyesi Onbaşı Şefi, ekip arkadaşlarının çok hızlı müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Seine-Saint-Denis'te çıkan yangını söndürürken hayatını kaybeden Paris İtfaiye Teşkilatının Onbaşı Şefi'nin ailesine ve meslektaşlarına taziyelerimi sunuyorum" dedi.
Ayrıca, Paris'te cuma günkü çatışmalar sırasında 20 yaşında bir genç mağazanın çatısından düşerek hayatını kaybetmişti.
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