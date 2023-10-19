Fransa'da restoran tabelasındaki harf hatası polisleri alarma geçirdi | Video
İsrail’in Gazze’de devam ettiği soykırım masum canları almaya devam ediyor. Gazze’de katliam yapan İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli sivillerin sayısı 4 bine yaklaştı. Kanlı soykırıma destek veren bazı Batılı ülkelerde Filistin’e destek olmak bile suç kabul ediliyor. İsrail yanlısı sansür artarken Fransa’da gülünç bir olay yaşandı. Tabelasında bulunan bir harfin ışığının yanmaması nedeniyle Fransız polisi terör alarmıyla harekete geçti.
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